Warum sieht Keira Knightley ihren Weihnachtsfilm nie an?

Keira Knightley (40) sorgt kurz vor den Festtagen mit einem unerwarteten Geständnis für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin hat ihren Weihnachtsklassiker "Tatsächlich… Liebe" nur ein einziges Mal gesehen. Das verriet Keira im Podcast "Dish from Waitrose", in dem sie mit Nick Grimshaw (41) und Angela Hartnett über die anhaltende Popularität des Films sprach. Gedreht wurde der Romcom-Hit 2003 in London, damals war Keira 17 Jahre alt. Millionen schauen den Weihnachtsklassiker jedes Jahr – Keira selbst aber nicht. "Ich habe ihn einmal gesehen", sagte sie und lachte darüber, dass sie sich an ihre eigenen Dialoge nicht mehr erinnern könne. Im Gespräch erklärte die Schauspielerin, sie habe eine Art "Löschknopf" im Kopf: Kaum sei eine Szene abgedreht, verschwänden die Sätze wieder aus dem Gedächtnis. Das führe zu kuriosen Momenten, wenn Fans sie auf ikonische Zitate ansprechen – sie erkenne den Blick, verstehe aber den Spruch nicht.

Aktuell steht sie gemeinsam mit Comedian Joe Wilkinson für eine Waitrose-Weihnachtswerbung im Rampenlicht, in der die beiden sich am Käsetresen begegnen. Die neue Waitrose-Kampagne, in der Joe als trauernder Witwer an Keiras Seite auftaucht, bedient liebevoll die Nostalgie rund um "Tatsächlich… Liebe". Beide bestellen synchron einen Sussex Charmer, danach folgt eine Montage aus verschneiten Spaziergängen, Schach im Pub und Keksbacken. Keira erzählte, sie habe erst kurz vor Drehschluss erfahren, dass Joe bei "The Traitors" mitmache. "Ich wollte wissen, wer gewonnen hat", so Keira, doch Joe habe nur gegrinst: "Ich habe eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben." Zu Hause löste die Werbung eine ganz andere Frage aus: Ihre Kinder wollten wissen, ob sie Joe geküsst habe.

Auch darauf hatte Keira eine trockene Antwort, die Fans schmunzeln lässt. "Wir sind eher am Bart abgeprallt", erzählte sie über die Szene, die im Spot nach Romantik aussieht. Abseits der aktuellen Kampagne bleibt die Schauspielerin zurückhaltend, was das Anschauen ihrer eigenen Filme angeht. Schon früher sagte Keira, sie fühle sich unwohl, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, und vergesse Details ihrer Rollen erstaunlich schnell. Statt sich selbst auf dem Bildschirm zu analysieren, konzentriert sie sich im Alltag lieber auf ihr Privatleben mit Musiker James Righton (42) und den gemeinsamen Kindern – und überlässt es anderen, ihre Festtagsklassiker jedes Jahr aufs Neue zu feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin