Nach Tod: Familie von Floyd Myers Jr. ehrt sein Vermächtnis

Floyd Roger Myers Jr., bekannt aus der beliebten Serie Der Prinz von Bel-Air, ist im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der einst den jungen Will Smith (57) in der TV-Show darstellte, erlitt am Mittwoch in seinem Zuhause in Maryland einen Herzinfarkt. Seine Mutter Renee Trice berichtete gegenüber TMZ, dass sie noch am Vorabend mit ihm gesprochen habe. Floyds Ex-Frau sowie seine Kinder werden nun das Unternehmen Dr. Duct weiterführen, das er nach seiner Schauspielkarriere gegründet hatte. "Sein Geschäft war sein Herz, und jetzt wird es das ihre sein", sagte Renee Trice. Eine Gedenkfeier in einer Kirche sowie eine anschließende Einäscherung sind im Einklang mit Floyds letzten Wünschen geplant.

Neben seinen Kinderrollen in der Kultserie und der Miniserie "The Jacksons: An American Dream" verfolgte Floyd später eine Ausbildung an der Clark University in Atlanta, wo er durch ein Golfstipendium gefördert wurde. Nachdem seine Hollywood-Karriere geendet hatte, widmete er sich dem Aufbau seines Unternehmens, das sich durch professionelle Luftkanalreinigung auszeichnet. Neben seiner beruflichen Laufbahn war er Mitbegründer der Initiative "Fellaship Mens Group", die Männern emotionale und mentale Unterstützung in einem sicheren Umfeld bietet. Floyd teilte oft Fotos und Einblicke in sein Leben und schrieb noch 2023 optimistisch auf Instagram über seine Genesung nach einem Koma: "Ich bin so dankbar, am Leben zu sein!"

Schon länger hatte Floyd mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter drei frühere Herzinfarkte. Fans und Wegbegleiter drücken in sozialen Netzwerken ihre Trauer und Bestürzung über den frühen Verlust aus. Viele erinnern sich an ihn als den jungen, strahlenden Nachwuchsdarsteller und loben seine späteren Errungenschaften außerhalb der Filmwelt. Für die Serien-Fans bleibt er ein Teil ihrer Kindheit, als er mit seinem Talent die Rolle des jungen Will zum Leben erweckte und mit seinem Vermächtnis nachhaltig Spuren hinterließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / rocwonder Floyd Roger Myers Jr., Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith

Anzeige Anzeige

Instagram / rocwonder Floyd Roger Myers Jr., Serienstar