Keine OP-Eingriffe: Amanda Seyfried (40) setzt auf Botox

Amanda Seyfried (40) hat in einem Interview mit Who What Wear über ihre Beauty-Geheimnisse gesprochen und dabei betont, keine plastischen Eingriffe in Betracht zu ziehen. Die Schauspielerin, die gerade ihren 40. Geburtstag gefeiert hat, berichtete, dass ihre Dermatologin ihr einzig und allein Botox für eine bestimmte Stirnpartie empfiehlt. "Das wird der einzige Bereich sein, den wir für den Rest meines Lebens behandeln", verriet Amanda. Kürzlich verzichtete sie sogar komplett auf Botox und Make-up für ihre Rolle in "The Testament of Ann Lee", was sie als bewusste Entscheidung für ihren Beruf bezeichnete. "Wir haben Opfer gebracht, aber es hat sich gelohnt", sagte sie gegenüber etalkctv.

Amanda sprach in dem Gespräch auch über ihre Hautprobleme, die seit Jahren ein Thema für sie sind. Bereits in einem Video für die Vogue hatte die Mamma Mia!-Darstellerin ihre Fans mit ungeschminktem Gesicht direkt an ihrem Alltag mit Hauterkrankungen teilhaben lassen. Amanda leidet unter perioraler Dermatitis, einer Hautkrankheit, die insbesondere im Bereich um den Mund und die Nase auftritt und oft mit kleinen roten Pusteln oder trockenen, schuppigen Stellen einhergeht. Sie betonte, wie wichtig dermatologische Pflege für sie sei, und lobte ihren Hautarzt, der sie in diesen Belangen seit vielen Jahren unterstützt.

Neben ihrer Ehrlichkeit in Sachen Beauty und Hautgesundheit bleibt Amanda für ihre Hingabe als Schauspielerin bekannt. Für "The Testament of Ann Lee" verzichtete sie bewusst ein Jahr lang auf kosmetische Eingriffe, um die Rolle der Ann Lee, Gründerin der Shaker-Bewegung, authentisch verkörpern zu können. In ihrer Karriere hat Amanda stets durch ihre Wandlungsfähigkeit überzeugt, sei es durch ihren charmanten Auftritt in "Mamma Mia!" oder ihre preisgekrönte Rolle in "The Dropout". Persönliche Einblicke wie diese erneuern dabei kontinuierlich ihre Verbindung zu den Fans und zeigen, wie nahbar die Hollywood-Schauspielerin trotz ihrer Star-Power bleibt.

Getty Images Amanda Seyfried in London 2025

Instagram / mingey Amanda Seyfried zeigt sich ungeschminkt und mit Ponyfrisur

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin