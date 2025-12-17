Glenn Close hatte einst ein Date mit Robert Redford (†)

Glenn Close (78) hat überraschende Einblicke in ein Dinner mit Robert Redford (†89) gegeben, das sie bei einem Gespräch im Podcast "Wiser Than Me" von Julia Louis-Dreyfus (64) als "wahrscheinlich ein Date" bezeichnete. Die Schauspielerin erzählte, wie Robert sie 1984 nach den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "The Natural" in ein romantisches Restaurant eingeladen hatte. Damals habe sie jedoch nicht erkannt, dass es sich möglicherweise um eine romantische Annäherung gehandelt haben könnte. "Ich war viel zu ahnungslos, unerfahren und unsicher, um zu verstehen, dass ich hätte mit ihm ausgehen können", sagte Glenn.

Im Gespräch mit Julia Louis-Dreyfus, die mit einem überraschten "Oh. Mein. Gott." reagierte, erinnerte Glenn sich weiter daran, dass Robert später seine Frau Sibylle Szaggars fand, mit der er bis zu seinem Tod glücklich verheiratet war. Sie beschrieb die Verbindung zu dem verstorbenen Schauspieler dennoch mit Bewunderung. Bereits im Januar hatte sie in der Sendung "Watch What Happens Live" erzählt, dass Robert ihr "bester Kuss" auf der Leinwand gewesen sei. "Das habe ich damals nicht richtig realisiert", gab sie über das verpasste Date zu. Trotz dieser romantischen Fehltritte blickt die achtfache Oscar-Nominierte offen auf ihre Erlebnisse zurück.

Robert Redford, der im September im Alter von 89 Jahren verstarb, bleibt in Erinnerung als einer der prägendsten Schauspieler und Filmemacher des 20. Jahrhunderts. Mit Werken wie "Butch Cassidy and the Sundance Kid" und "Der große Gatsby" hinterließ er ein unvergleichliches filmisches Erbe. Privat lebte er nach seiner Ehe mit Lola Van Wagenen mehrere Jahrzehnte glücklich mit seiner zweiten Ehefrau Sibylle. Glenn, die von 2006 bis 2015 mit ihrem dritten Ehemann David Shaw verheiratet war, hat sich seitdem dazu entschieden, keine neue Partnersuche zu beginnen. "Ich bin sehr glücklich allein", betonte sie in einem früheren Interview.

Getty Images Glenn Close und Robert Redford, April 2004

Getty Images Glenn Close im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Robert Redford im Februar 2019