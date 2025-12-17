Sex mit 225 Kilo: Jelly Roll enthüllt belastende Erfahrungen

In seinem Auftritt bei "The Joe Rogan Experience" sprach Jelly Roll (41) offen wie nie über die Herausforderungen seines früheren Gewichts. Der Rapper, der einst über 225 Kilogramm auf die Waage brachte, offenbarte, dass seine Esssucht nicht nur gesundheitliche Konsequenzen hatte. Besonders sein Intimleben sei stark betroffen gewesen: "Ich habe mich gar nicht mehr erregt gefühlt, ich war so dick", gestand er, betonte aber, dass seine Ehefrau Bunnie XO dafür keineswegs verantwortlich gewesen sei – im Gegenteil. Die Blondine mache ihn eigentlich glücklich, doch seine Körperfülle stand offenbar zwischen ihnen. "Ich musste Twister spielen, um Sex zu haben", so der Künstler in dem Talk weiter – ein drastisches Bild für eine harte Wahrheit.

Nach einer radikalen Veränderung hat Jelly Roll inzwischen beeindruckende 90 Kilogramm abgenommen und beschreibt, wie dadurch viele Aspekte seines Lebens wieder ins Gleichgewicht gekommen sind. Sein Körpergefühl und damit auch die Nähe zu seiner Frau hätten sich durch den Gewichtsverlust immens verbessert. Der 41-Jährige sprach auch tiefgründiger über seine Esssucht, die laut ihm Ähnlichkeiten zu anderen Süchten aufweist – mit einem Unterschied: "Du musst weiter essen, das macht es so schwer." Mit dieser Offenheit möchte Jelly Roll anderen Betroffenen Mut machen und auf die oft unterschätzte Problematik hinweisen.

Fans hatten vor einigen Wochen die optische Transformation des Musikers auf einem neuen Foto bewundert, das ihn ungewohnt schlank und ohne Bart zeigte. Kommentatoren überschlugen sich mit Vergleichen und humorvollen Reaktionen auf diese drastische Veränderung. Die körperliche Reise von Jelly Roll hin zu einem gesünderen Leben ist jedoch nicht nur eine äußerliche Verwandlung. Sie symbolisiert auch seine innere Stärke und seinen Wunsch, sich und seinem Umfeld etwas Gutes zu tun. Besonders seine Beziehung zu Ehefrau Bunnie scheint von diesem Wendepunkt in vielerlei Hinsicht zu profitieren.

Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart