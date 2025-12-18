Kaley Cuoco unterstützt Verlobten Tom Pelphrey bei Event

Kaley Cuoco (40) hat ihrem Verlobten Tom Pelphrey (43) eine glanzvolle Stippvisite beschert: Am Montag, 15. Dezember, erschien die The Big Bang Theory-Darstellerin an seiner Seite bei einer Conversation-Veranstaltung der SAG-AFTRA Foundation im Meryl Streep Center for Performing Artists. Gemeinsam posierten die beiden vor Ort und ließen durchblicken, dass sie auch abseits des Rampenlichts ein eingespieltes Team sind. Tom nahm an dem Talk rund um das Krimidrama "Task" teil, in dem er zusammen mit Mark Ruffalo (58) vor der Kamera steht. Wie Just Jared berichtete, war Kaley als Support mit dabei – und machte deutlich, für wen sie an diesem Abend die Daumen drückt.

Im Rahmen des Abends gewährte Tom Einblicke in seine Rolle in "Task", in der er an der Seite von Mark Ruffalo vor der Kamera steht. Das Krimidrama ist bereits mit seiner ersten Staffel bei HBO Max zu sehen und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert, was den Machern zusätzlichen Rückenwind verleiht. Kaley konzentriert sich derweil weiter auf ihre eigene Karriere: Die Schauspielerin leiht weiterhin der Kultfigur Harley Quinn in der gleichnamigen DC-Zeichentrickserie ihre Stimme und steht außerdem für das Mystery-Drama "Vanished" vor der Kamera. Die neue Serie sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff, noch bevor alle Folgen gelaufen sind.

Privat gelten Kaley und Tom als harmonisches Duo, das Auftritte auf dem roten Teppich mit entspannten Alltagsmomenten mixt. Wenn die Schauspielerin über ihre Projekte spricht, ist Tom oft in der ersten Reihe zu finden – umgekehrt schaut die Synchronsprecherin gerne bei seinen Branchen-Terminen vorbei. Das Paar zeigt sich selten überinszeniert, dafür umso nahbarer, etwa wenn es gemeinsame Fotos teilt oder kleine Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Freunde beschreiben die beiden als bodenständig und humorvoll, zwei Eigenschaften, die ihnen im dichten Produktionskalender helfen, die Balance zwischen Beruf und Beziehung zu halten.

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphre

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin