"Sex auf zwei Beinen": Elle Fanning schwärmt von Jack Black

Elle Fanning (27) sorgt mit einer pikanten Aussage für Aufsehen. In einem viel beachteten Lügendetektor-Interview mit Vanity Fair gestand die Schauspielerin, dass sie Jack Black (56) für den "heißesten Mann" halte und bezeichnete ihn scherzhaft als "Sex auf zwei Beinen". Mit ihrer Schwester Dakota Fanning (31) habe sie sogar einen Gruppenchat, in dem sie sich über die Attraktivität des Schauspielers austausche, verriet Elle. Ein gemeinsam mit Paul Rudd (56) aufgenommenes Video, das die beiden auf Instagram veröffentlichten, zeigt nun, wie Jack auf Elles Aussagen reagierte.

Jack wurde sichtlich verlegen. Er fragte Paul in Reaktion auf Elles Geständnis: "Hast du schon mal von Körperdysmorphie gehört, wo du dich selbst anschaust und denkst: 'Oh, ich bin so hässlich', obwohl du eigentlich wunderschön bist?" Dann legte er nach: "Ich glaube, sie hat davon das Gegenteil. Sie sieht mich – objektiv ein Kobold-Gremlin – und nimmt offenbar eine schöne Kreatur wahr. Sie hat diese seltsame, nun ja, Kobold-Dysmorphie." Der "School of Rock"-Star richtete gleichzeitig eine Botschaft an Elles Partner Gus Wenner (35), mit dem die Schauspielerin seit 2023 liiert ist: "Dude, wir haben keinen Beef. Alles cool. Ich hab nichts getan, um diese Aufmerksamkeit zu verdienen", so Jack in dem Clip. Paul setzte bewusst noch einen drauf, um seinen Kumpel in Verlegenheit zu bringen. "Ich verstehe das", sagte er und ergänzte, Elle liege goldrichtig. Jack fächelte sich daraufhin Luft zu und entgegnete: "Hier drinnen wird’s heiß."

Elle hatte bereits 2024 im Rahmen der Golden Globes öffentlich über ihr Faible für den "School of Rock"-Star gesprochen. Damals nahm sie mit Unterstützung ihres Freundes ein Selfie mit Jack auf und bezeichnete ihn im Scherz als ihren "Hall Pass" – also die einzige Person, bei der eine Schwärmerei in einer Beziehung erlaubt sei. Jack war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau Tanya Haden vor Ort und nahm den Kommentar der Schauspielerin ebenfalls mit einer gehörigen Portion Humor auf. "Wir haben gelacht, und ich bin noch nie so rot geworden", gestand Elle später und machte damit deutlich, wie sehr sie diese Begegnung beeindruckt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Black, Musiker

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DETYX09uNnI/?img_index=1 Elle Fanning und Gus Wenner.