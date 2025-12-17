Zuschauermagneten: RTLZWEI verlängert diese Reality-TV-Shows

Bei RTLZWEI bleiben die Reality-TV-Fans auch 2026 bestens versorgt: Der Sender verlängert sowohl Love Island VIP als auch Der Promihof und öffnet dafür ab sofort die Bewerbungsphase. Wer also statt Urlaubsflirt in einer Villa auf Mallorca lieber Stallarbeit auf dem Bauernhof erleben will, kann sich nun offiziell bewerben. Anlass für die doppelte Verlängerung sind die starken Zahlen der aktuellen Staffeln, die vor allem bei jungen Zuschauern zünden. Besonders im Streaming und auf Social Media entpuppen sich die Formate als echte Zuschauermagneten, die Fans über Wochen eng an die Bildschirme binden.

Laut DWDL legte "Love Island VIP" in diesem Jahr im klassischen TV deutlich über dem Senderschnitt zu und kam bei den 14- bis 49-Jährigen im Durchschnitt auf 4,9 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen waren sogar beachtliche 11,1 Prozent drin. Noch beeindruckender liest sich die Bilanz bei RTL+: Dort wurden nach Senderangaben über 31 Millionen Abrufe gezählt, jeder Start einer Folge wurde dabei als View gewertet. Auch "Der Promihof" profitiert massiv von der Streaming-Power: Die von Constantin Entertainment produzierte Eigenentwicklung kommt über alle Plattformen hinweg auf rund 520 Millionen Views, auf TikTok erreichte das Format bis zu 9,6 Millionen Abrufe pro Clip.

Während "Love Island VIP" mit Sonne, Pool und Glamour-Looks punktet, setzt "Der Promihof" auf Gummistiefel, Traktor-Feeling und Tiermist – und trifft damit offenbar einen Nerv bei Realitystars und Fans. Viele Teilnehmende nutzen die Shows nicht nur als Bühne, sondern auch als Sprungbrett, um ihre persönliche Marke auszubauen, Kooperationen an Land zu ziehen oder ihre Social-Media-Kanäle zu pushen. Siegerin Sandra Sicora (33) etwa zeigte nach ihrem Triumph auf dem Hof, wie sehr ihr Familie und Tiere am Herzen liegen: Sie investierte ihr Preisgeld in Herzensgeschenke für ihre Liebsten und erfüllte sich mit der Anschaffung eines Hundes einen lang gehegten Wunsch. Das verriet sie im Interview mit Promiflash.

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Marco Cerullo und Laura Lettgen, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"

