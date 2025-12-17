Rob Reiners Kinder brechen ihr Schweigen nach dem Doppelmord

Romy Reiner (27) und Jake Reiner haben sich drei Tage nach dem Tod ihrer Eltern zu Wort gemeldet. Die Kinder von Regisseur Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner dankten öffentlich für die enorme Anteilnahme, die sie seit dem 14. Dezember erreicht. An diesem Tag waren Rob und Michele in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Die Polizei von Los Angeles bestätigte, dass ihr Bruder Nick Reiner (32) unter Mordverdacht festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. In ihrem Statement baten Romy und Jake um Rücksicht auf die Familie in dieser Ausnahmesituation und darum, Spekulationen zu vermeiden. "Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment empfinden, nicht beschreiben", erklärten sie in einer Mitteilung, die NBC News vorliegt.

Die Familie hatte bereits kurz nach dem Fund der Leichname ihre Trauer öffentlich gemacht. In einer weiteren Erklärung, die Page Six veröffentlichte, unterstrichen Romy und Jake, ihre Eltern seien nicht nur Mutter und Vater gewesen, sondern auch ihre "besten Freunde". Sie bedankten sich "für das Mitgefühl, die Freundlichkeit und die Unterstützung" aus allen Bereichen der Gesellschaft und erinnerten daran, Rob und Michele für die "unglaublichen Leben" und die Liebe, die sie schenkten, im Gedächtnis zu behalten. Nach Angaben aus US-Medien ermittelt die Staatsanwaltschaft zu den Umständen der Tat, während die Behörden in Los Angeles die Ermittlungen fortführen.

Rob und Michele Reiner führten nicht nur ein eng verbundenes Familienleben, sondern galten auch als inspirierende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Kreisen. Rob, bekannt für seine Arbeit als Regisseur von Filmen wie "Harry und Sally", war nicht nur beruflich erfolgreich, sondern pflegte auch eine warme, humorvolle Beziehung zu seinen Kindern. Michele, die ihren Mann über Jahrzehnte begleitete, war eine feste Stütze in der Familie. Ihre Kinder, die nun diesen schrecklichen Verlust verarbeiten müssen, zeigten sich stets dankbar für die gemeinsamen Erinnerungen und forderten nun, dass ihre Eltern für die Liebe und das Leben, das sie gaben, in Erinnerung bleiben.

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

