Jenna Ortega wünscht sich Versöhnung in "Wednesday"-Familie

Jenna Ortega (23), die Hauptdarstellerin der Netflix-Erfolgsserie "Wednesday", hat in einem Interview mit GamesRadar+ ihre Wünsche für die kommende dritte Staffel geäußert. Besonders die Beziehung zwischen Wednesday Addams und ihrer Mutter Morticia, gespielt von Catherine Zeta-Jones (56), liegt der Schauspielerin am Herzen. Sie hofft auf eine Entwicklung, bei der die beiden ihre Konflikte beilegen und als Team agieren. "Ich wünsche mir, dass Morticia und Wednesday aufhören zu streiten und zusammenarbeiten", erklärte Jenna. Ebenso betonte sie, wie wichtig es sei, Frauensolidarität in Mainstream-Produktionen sichtbarer zu machen, was in ihren Augen für frischen Wind in dieser düsteren Serie sorgen könnte.

Catherine Zeta-Jones unterstützt diese Idee offenbar, zumal auch Morticias komplizierte Beziehung zu ihrer eigenen Mutter Hester Frump, porträtiert von Joanna Lumley (79), angesprochen wird. Jenna Ortega sprach zudem über Wednesdays Geschwisterbeziehung zu ihrem Bruder Pugsley, gespielt von Isaac Ordonez. Obwohl seine Rolle in der zweiten Staffel größer wurde, kam es kaum zu gemeinsamen Szenen zwischen den beiden Figuren. Jenna scherzte: "Ich würde gerne mehr Mordversuche sehen." Diese humorvolle und makabere Dynamik zwischen den Geschwistern, die bereits in den Filmen der 90er ein Highlight war, soll ihrer Meinung nach stärker in den Fokus rücken.

Mit der dritten Staffel, deren Produktion bereits bestätigt wurde, dürfen Fans auf eine spannende Weiterentwicklung hoffen. Neben Wednesdays Familie wird diesmal auch Onkel Fester eine größere Rolle einnehmen, während er seiner Nichte bei der Suche nach ihrer flüchtigen Mitbewohnerin Enid hilft. Die Serie, die für ihre düstere Atmosphäre und den schwarzen Humor bekannt ist, soll damit neue Facetten der Addams-Familie beleuchten und ihrem charakteristischen Charme treu bleiben. Jenna Ortega, die mit ihrer Darstellung von Wednesday einen echten Hype auslöste, bleibt laut eigenen Worten weiterhin aktiv an der Neugestaltung der Serie beteiligt.

Getty Images Jenna Ortega beim Netflix-Event zu "Wednesday"

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Hollywoodstar

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2