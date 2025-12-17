Mordfall: Beunruhigendes Video von Nick Reiner aufgetaucht

Ein altes YouTube-Video von Nick Reiner (32) sorgt nach seiner Festnahme in Los Angeles wieder für Wirbel. In dem Clip aus dem Jahr 2016 tritt Nick als Kunstfigur "Dddavid" auf, beantwortet Fragen eines unsichtbaren Interviewers, raucht neben seiner Schwester Romy Reiner (27) eine Zigarette, spricht Nachbarn an und über Drogen, darunter Marihuana, rappt und lässt einen Satz fallen, der jetzt unter die Haut geht: "Ihr müsst mich dann aus dem Gefängnis rausholen." Am Sonntag, dem 14. Dezember, wurden Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele im Familienhaus tot aufgefunden. Wenige Stunden später nahmen Ermittler Nick fest. Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern in den frühen Morgenstunden mit einem Messer getötet zu haben. Der 32-Jährige sitzt in Haft und sieht sich zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades gegenüber.

Die Behörden in Los Angeles erklärten, es gebe eine "special allegation" zum Einsatz einer Klinge. Staatsanwalt Nathan J. Hochman sagte bei einer Pressekonferenz laut TMZ am 16. Dezember, im Falle einer Verurteilung drohe Nick lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung, unter besonderen Umständen sogar die Todesstrafe. "Es ist noch keine Entscheidung in Bezug auf die Todesstrafe gefallen", betonte Nathan und verwies darauf, dass die Haltung der Familie berücksichtigt werde. Die Anklageverlesung ist für den 7. Januar 2026 angesetzt.

Nach der Festnahme von Nick rückten erneut dessen langjährige Probleme mit Drogen und seinem aufbrausenden Verhalten in den Fokus. Immer wieder sprach der Drehbuchautor in der Vergangenheit offen über seine Sucht. Schlagzeilen machte etwa ein Auftritt im Podcast "Dopey" im Jahr 2018. Dort berichtete Nick: "Ich habe den Fernseher zerschlagen." Er erzählte weiter, dass er tagelang auf Drogen wach gewesen sei und sich in einem Wutanfall am Mobiliar ausgelassen habe. Solche Eskapaden hatten bereits damals für große Sorgen bei Freunden und Familie gesorgt. Die schwierige Beziehung zwischen Nick und seinen Eltern war kein Geheimnis. Bereits 2015 hatten sie gemeinsam an dem Film "Being Charlie" gearbeitet, der Nicks Erfahrungen mit Drogenabhängigkeit zum Thema hatte. Trotz vieler Konflikte führte das gemeinsame Filmprojekt für eine kurze Zeit zu einer Annäherung.

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

