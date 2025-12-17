Ashton Kutcher bringt Tochter & Freundinnen Jiu-Jitsu bei

Ashton Kutcher (47) hat einen neuen Weg gefunden, Zeit mit seiner Tochter Wyatt zu verbringen – und dabei geht es nicht nur um Spaß, sondern auch um die Verbesserung wichtiger Fähigkeiten. Wie Mila Kunis (42) in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" erzählte, hat der Schauspieler begonnen, seiner elfjährigen Tochter und ihren Freundinnen Jiu-Jitsu beizubringen. Ziel des Trainings ist vor allem, den Mädchen Möglichkeiten zur Selbstverteidigung näherzubringen. Ab und zu nimmt auch der jüngere Sohn des Paares, Dimitri, daran teil und lernt die Grundlagen dieser Kampfsportart spielerisch.

Die Familie, die oft für ihren entspannten und kreativen Umgang miteinander bekannt ist, scheint auch bei diesem neuen Hobby den Gemeinschaftsaspekt in den Vordergrund zu stellen. Mila beschrieb, wie Wyatt und ihre Freundinnen regelmäßig zusammenkommen, um gemeinsam mit Ashton zu trainieren. Der Hollywood-Star integriert dabei wichtige Lektionen in die Trainingseinheiten und sorgt so dafür, dass Lernen und Spaß Hand in Hand gehen. Bereits in der Vergangenheit sprach das Ehepaar darüber, wie sie in ihrem Alltag Wert auf Bildungsangebote und sinnvolle Aktivitäten für ihre Kinder legen – ein Ansatz, der sich durch all ihre Elternentscheidungen zieht.

Mila und Ashton versuchen stets, ihre beruflichen Pflichten mit ihren familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen, um so viel wie möglich für ihre Kinder da zu sein. Bereits in früheren Interviews schilderte die Schauspielerin, dass das Paar darauf achtet, ihre Arbeitszeiten aufeinander abzustimmen, um ihrem Nachwuchs eine möglichst stabile Umgebung zu bieten. Ihre kreativen Ansätze, wie etwa Bastelprojekte mit recycelbarem Material, sind bei ihren Kindern schon lange ein Erfolg. Es ist klar, dass die Familie Wert darauf legt, den Alltag nicht nur praktisch, sondern auch abwechslungsreich zu gestalten.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

Getty Images Mila Kunis, Ashton Kutcher und ihre Kinder Dimitri und Wyatt bei der Schwimm-WM in Budapest 2017