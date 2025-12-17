Darum ist Liebescomeback von Yeliz Koc & Jimi ausgeschlossen

Yeliz Koc (32) stellt auf Instagram klar: Ein Liebesrevival mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist für sie keine Option mehr – und verrät gleichzeitig, wie eng die beiden trotzdem miteinander verbunden sind. In einer aktuellen Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob ein romantischer Neustart mit dem Vater ihrer Tochter Snow denn "wirklich" ausgeschlossen sei. Die Reality-Bekanntheit fand dafür deutliche Worte und erklärte, sie brauche in einer Beziehung etwas ganz anderes, als das, was sie heute mit Jimi habe. Bereits in einer älteren Instagram-Fragerunde schloss Yeliz ein Liebescomeback mit Jimi aus.

Yeliz wurde beim Beantworten der Frage ungewöhnlich emotional und schilderte, was ihr in der Liebe wirklich wichtig ist. "Leute, ich brauche Leidenschaft, Feuer, Liebe!", schrieb sie in ihrer Story und machte damit klar, dass sie für eine Beziehung mehr erwartet als Harmonie und Verlässlichkeit. Für Jimi fand sie dennoch warme Worte: "Jimi ist Familie, ich will mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen, er ist wirklich wie mein bester Freund!" Für die gemeinsame Tochter Snow scheint dieses neue, entspannte Miteinander der Eltern gut zu funktionieren. Beide treten zunehmend als eingespieltes Team auf, unterstützen sich und zeigen nach außen, dass sie ihr Familienleben auch ohne Paarstatus organisieren können.

Die Geschichte von Yeliz und Jimi war in den vergangenen Jahren von Höhen und Tiefen geprägt. Vor allem nach der Trennung kurz nach der Geburt von Snow schien ein normaler Umgang miteinander undenkbar. Umso bemerkenswerter wirkt es, dass die Influencerin ihren Ex heute als eine Art Seelenverwandten auf freundschaftlicher Ebene beschreibt. Aus dem einstigen Paar ist ein enges Vertrauensduo geworden, für das das Wohl der gemeinsamen Tochter oberste Priorität hat. Für Yeliz scheint gerade dieser neue Umgang mit Jimi eine stabile Basis zu sein, auf der sie ihren Alltag mit Kind, Karriere und öffentlichem Interesse aufbauen kann – mit viel Nähe, aber ohne die große romantische Bühne.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"