Schauspieler Floyd Myers Jr. verstirbt mit nur 42 Jahren

Fans von Der Prinz von Bel-Air werden Floyd Myers Jr. noch als Kind in Erinnerung haben – die Serie machte ihn in den frühen 90er-Jahren zum Kinderstar. Doch jetzt gibt es traurige Neuigkeiten: Floyd ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Mutter gegenüber TMZ. Demnach sei der Schauspieler am Mittwochmorgen in seinem Haus im US-Bundesstaat Maryland einem Herzinfarkt erlegen. Seine Mutter habe noch wenige Stunden vor seinem Tod mit ihm gesprochen. Das sei auch nicht das erste Mal gewesen: Offenbar kämpfte Floyd schon länger mit Herzproblemen – er habe in den vergangenen Jahren bereits dreimal einen Herzinfarkt gehabt.

In "Der Prinz von Bel-Air" übernahm Floyd 1992 die Rolle des jungen William Smith, gespielt vom fast gleichnamigen Schauspieler Will Smith (57). Noch im selben Jahr spielte der US-Amerikaner in "The Jacksons: An American Dream" mit – einem Fernsehfilm über die Jackson-Familie, die einen Namen in der Musikbranche machte, nicht zuletzt durch den Erfolg der Jackson 5 und Michael Jackson (†50). Floyd spielte darin den jungen Marlon Jackson (68). Des Weiteren trat Floyd in Coming-of-Age-Serien wie "Rawley High – Das erste Semester" auf. Neben seiner Karriere als Schauspieler gründete Floyd auch die Organisation "The Fellaship Mens group", die Männer dabei helfen soll, "zu führen, zu heilen und zu gedeihen".

Sein Privatleben hielt Floyd eher bedeckt. Auf seinem Instagram-Profil finden sich nur wenige, aber stolze Fotos mit seinen vier Kindern. Derweil richtete seine Schwester Tyree eine GoFundMe-Kampagne ein, um die Kosten für seine Beerdigung zu decken. Tyree beschrieb ihren Bruder im beigelegten Text als "hingebungsvollen Vater, liebevollen Bruder und Freund, dessen Freundlichkeit, Lachen und Herzlichkeit jeden berührten, den er traf". Auch Floyds Mutter brachte ihr Entsetzen über den plötzlichen Tod ihres Sohnes in einem emotionalen Facebook-Post zum Ausdruck. Zu einem Foto von ihm mit seinen Kindern schrieb sie: "So sollte es nicht sein."

Instagram / rocwonder Floyd Roger Myers Jr., Serienstar

Instagram / rocwonder Floyd Roger Myers Jr., Juli 2023

Instagram / rocwonder Floyd Roger Myers Jr., Schauspieler

