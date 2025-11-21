Fugees-Mitbegründer Pras Michel zu 14 Jahren Haft verurteilt

Pras Michel, Mitbegründer der legendären Hip-Hop-Gruppe Fugees, wurde vor einem Bundesgericht in Washington D.C. zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt – das berichtet nun unter anderem TMZ. Das Urteil erging, nachdem der Musiker im April 2023 in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Die Vorwürfe reichten von illegalen Wahlkampfspenden während Barack Obamas (64) Präsidentschaftskampagne 2012 bis hin zu unrechtmäßigen Versuchen, Donald Trumps (79) Regierung im Jahr 2017 zu beeinflussen. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe bekam Pras drei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 55 Millionen Euro. Bis zu seinem Haftantritt, der für den 27. Januar 2026 angesetzt ist, bleibt er auf freiem Fuß.

Im Mittelpunkt der Causa stehen Geldflüsse des malaysischen Finanziers Jho Low, der laut Anklage 2012 rund 18,6 Millionen Euro an Pras überwiesen haben soll. Daraus wurden etwa 746.000 Euro verdeckt über Strohleute in den Wahlkampf von Barack gelenkt – begleitet von einem falschen Bericht an die Federal Election Commission. Später, noch bevor die erste Anklage 2019 öffentlich wurde, soll Pras gemeinsam mit Jho versucht haben, das Justizministerium unter Donald zu beeinflussen, um die Ermittlungen gegen Jho einzustellen. Zudem wird Pras vorgeworfen, mit dem Geld eine Hinterkanal-Kampagne vorangetrieben zu haben, um den chinesischen Dissidenten Guo Wengui aus den USA nach China ausliefern zu lassen. In seinem Prozess im Jahr 2023 sagte sogar Leonardo DiCaprio (51) aus, da Gelder auch zur Finanzierung von Filmen wie "The Wolf of Wall Street" geflossen sind. Finanziers Jhos Aufenthaltsort ist seit 2016 unbekannt.

Für Pras könnte das Urteil möglicherweise der Tiefpunkt seines Lebens sein. Eine Sprecherin des Musikers sagte gegenüber Entertainment Weekly: "Während heute ein schwieriger Moment ist, ist es nicht das Ende seiner Geschichte oder seines Vermächtnisses." Richterin Colleen Kollar-Kotelly, die seinen Fall bearbeitete, bezeichnete den Musiker als "intelligent, aber sehr arrogant" und bemängelte, dass er während des Prozesses keinerlei Reue gezeigt habe. In einem früheren Interview mit TMZ Hip Hop hatte Pras erklärt, dass er auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten hoffte – ein Wunsch, der sich nun zerschlagen hat.

Imago Pras Michel, Lauryn Hill und Wyclef Jean bei der Fugees-Überraschungsperformance zum 25. Jubiläum von "The Score" in New York, 2021

Getty Images Pras Michel, Rapper

Getty Images Fugees, Hip-Hop-Gruppe