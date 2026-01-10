Sarah Jessica Parker überrascht mit leidenschaftlichem Kuss

Großer Auftritt mit Kuss-Finale in Beverly Hills: Sarah Jessica Parker (60) und Matthew Broderick (63) zeigten bei der Gala "Golden Eve: The Golden Globes Honor Helen Mirren & Sarah Jessica Parker" im Beverly Hilton ungewohnt viel Zuneigung – und das nach 27 Jahren Ehe. Die Schauspielerin, die in einer goldenen Robe mit schwarzer Jacke strahlte, drückte ihrem Mann laut Daily Mail auf dem roten Teppich einen leidenschaftlichen Kuss auf. Normalerweise halten sich die beiden bei öffentlichen Terminen zurück und bleiben bei Händchenhalten. Umso überraschender wirkte dieser zärtliche Moment, der zwischen Blitzlichtgewitter und Applaus passierte, während Sarah für ihre Auszeichnung gefeiert wurde – gemeinsam geehrt mit Kollegin Helen Mirren.

Neben dem Liebesmoment gab es ein Karriere-Update: Sarah plauderte über die Zukunft von Carrie Bradshaw. Die Kultfigur aus Sex and the City könnte zurückkehren, doch die Entscheidung liege ganz bei Michael Patrick King. "Das Einzige, was wirklich zählt, ist, was Michael Patrick King begeistert", sagte sie dem Magazin Variety. Aktuell denke er aber nicht über ein neues Projekt nach. Zuvor hatte die Schauspielerin angedeutet, sie könne nach dem Ende von And Just Like That... auch nur "auf Pause" sein. Außerdem verriet sie, dass an Hocus Pocus 3 weiterhin gearbeitet werde. "Wo Bette [Midler] hingeht, gehe ich hin", scherzte sie – Bette hatte kürzlich erklärt, das Script sei "brillant", doch es gehe jetzt um Zeitplan und Umsetzung. Auch ein mögliches Wiedersehen mit der Filmfamilie aus "The Family Stone" nannte Sarah "eine bittersüße Frage", seit dem Tod von Diane Keaton (†79) jedoch mit ungewisser Perspektive.

Privat bleiben Sarah und Matthew, die 1997 in einer überraschenden New Yorker Zeremonie in der Angel Orensanz Synagogue heirateten, ihrem Stil treu: ruhig, beständig, familienfokussiert. Zuhause warten drei Kinder – Sohn James Wilkie sowie die Zwillingstöchter Tabitha und Marion. Die Schauspielerin, die zuletzt zwischen Drehsets, Preisverleihungen und Herzensprojekten pendelte, schafft ihren Ausgleich gern abseits des Trubels. Literatur ist für sie mehr als Zeitvertreib, sondern tägliche Routine – eine Leidenschaft, die schon öfter über ihren Kalender bestimmt hat und der Familie klare Abende ohne Bildschirm beschert. Wenn Sarah und der Broadway-Darsteller Matthew dann doch gemeinsam im Rampenlicht stehen, wirken ihre seltenen Gesten umso intimer – ein stilles Ritual eines Paares, das große Momente meist lieber im Kleinen teilt.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live

Anzeige Anzeige

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kinder machen ein Selfie