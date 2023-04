Fugees-Rapper Pras Michel drohen 20 Jahre hinter Gittern

Pras Michel muss sich vor Gericht verantworten! Der US-amerikanische Rapper wurde durch seine Musikgruppe The Fungees bekannt. Nach der Trennung des Trios startete Pras eine Solo-Karriere. Doch auf den großen Erfolg hoffte er vergebens. Nachdem er größtenteils von der Bildfläche verschwunden war, sorgt der Rapper jetzt erneut für Schlagzeilen. Doch nicht im positiven Sinne! Pras drohen wegen Verschwörung ganze 20 Jahre Knast!

In Washington wurde der Musiker schuldig gesprochen. Der Grund: Er soll an einer millionenschweren Verschwörung beteiligt gewesen sein. Der Grammy-Gewinner soll unter anderem Geld veruntreut und eine Untersuchung des Justizministeriums unterdrückt haben. Insgesamt wurde Pras in ganzen zehn Anklagepunkten für schuldig befunden. Im Prozess sagten Stars wie Leonardo DiCaprio (48) aus.

Bereits vor vielen Jahren hielt sich der Rapper in High-Society-Kreisen auf und pflegte unter anderem Kontakt zu Paris Hilton. Außerdem finanzierte Pras Filme wie "The Wolf of Wall Street". Leonardo äußerte sich im Prozess nur positiv über den Rapper und erklärte, dass er ihm gegenüber als seriöser Geschäftsmann aufgetreten war.

Getty Images Pras Michel, Rapper

