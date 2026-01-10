Oliver Pocher nimmt Kinderbetreuung im Urlaub eher locker

Oliver Pocher (47) und Alessandra Meyer-Wölden (42) liefern zum Jahresauftakt wieder jede Menge Zündstoff – diesmal im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" bei Podimo. Die beiden Ex-Partner sprechen über das Thema Urlaub. Während Olli sonnige Tage auf Bali genossen hat, zog es Alessandra und die Kids zum Skifahren in die Berge. Dabei wurde die zehnköpfige Gruppe von einer Nanny begleitet, die die Jüngsten betreute, während der Rest die Piste unsicher machte. Was in Sandys Augen eine notwendige Unterstützung ist, die für weitere Sicherheit sorgt, sieht Olli als total überflüssig an. Er erinnert sich an einen Ski-Trip vor zwei Jahren – damals ließ er die Sprösslinge einfach ihr Ding machen.

Doch bei dieser Meinungsverschiedenheit bleibt es nicht – Olli weiß genau, wie er seine Ex auf die Palme bringen kann und setzt noch einen drauf. "Würdest du auch sagen, im Nachgang, es ist nicht gut, mit den Kindern [an Neujahr] Knaller, die beim ersten Mal nicht gezündet haben, zusammenzusammeln und dann zu versuchen, die anzuzünden?", fragt er seelenruhig nach. Sandy reagiert ungläubig: "Das hast du nicht gemacht." Olli spinnt die Geschichte noch weiter und lässt offen, ob sich die Dinge wirklich so zugetragen haben. "Das Schlimme ist, du meinst das ja wirklich ernst, das ist ja nicht mal ein Gag, den du erzählst", mutmaßt Sandy schließlich und droht ihm mit dem "Einlauf seines Lebens", sollte sich die Geschichte bewahrheiten.

Trotz Neckereien und kleinen Streichen pflegen Olli und Sandy ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zueinander. Das bewiesen sie auch über Weihnachten: An den Feiertagen teilte Olli ein Foto im Netz, das die XXL-Patchwork-Familie beim gemeinsamen Feiern zeigt. Neben dem Entertainer, der im Weihnachtsmannkostüm auftrat, reihten sich auch Sandy, ihr Partner und insgesamt zehn Kinder auf. Oliver selbst hat fünf Kinder – drei mit seiner Ex Sandy und zwei aus seiner Beziehung mit Amira Aly (33).

Imago Oliver Pocher im September 2025

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly