Das würde Marco bei erneuter HadeB-Teilnahme anders machen

Marco, bekannt aus der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, schließt ein Comeback beim TV-Experiment nicht aus – im Gegenteil: Er würde sofort wieder mitmachen. Im Gespräch mit Promiflash verrät der Realitystar, dass er trotz aller Erfahrungen noch einmal vor den Traualtar mit einer wildfremden Person treten würde. "Tatsächlich ja – auch wenn meine Freunde mich fragen würden, ob ich sie noch alle habe. Aber ja, ich würde das wieder tun", erklärt er offen. Für den 30-Jährigen steht fest: Sollte es zu einer erneuten Teilnahme kommen, würde er vor allem beim Bewerbungsprozess einiges grundlegend anders angehen.

Im Interview beschreibt Marco, was er diesmal genauer formulieren würde. Besonders Themen rund um Sexualität und bestimmte Charaktereigenschaften seien für ihn entscheidend, betont der ehemalige Kandidat. Er habe zwar schon bei seiner ersten Bewerbung "alles angegeben" und sei "zu 100 Prozent ehrlich" gewesen, wie er im Interview sagt. Dennoch ist sein Fazit, dass er in manchen Punkten noch klarer hätte werden müssen. Künftige Dealbreaker würde er deutlicher markieren: Er würde zwei oder drei Punkte als absolut essenziell hervorheben und unmissverständlich deutlich machen, dass er bei diesen Vorstellungen nicht "runter- oder drübergehen" möchte. Generell wolle er die Angaben, die man im Fragebogen macht, viel stärker priorisieren und klarstellen, was für ihn wirklich unverzichtbar ist.

Wie Marco zudem verraten hat, war er nach dem TV-Experiment schnell offen für Neues und scheute sich nicht davor, auch im echten Leben wieder zu daten. Im Gespräch mit Promiflash gab der angehende Polizeikommissar zu: "Ich bin auf jeden Fall bereit für die Liebe meines Lebens. Ich war vor dem Experiment schon zu 100 Prozent bereit. Dort habe ich ja aber nicht meine Liebe gefunden, somit bin ich auch direkt danach bereit gewesen." Ein klares Zeichen dafür, dass die Enttäuschung in der Sendung ihn nicht davon abhielt, nach vorne zu schauen.

Instagram / marco_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Marco, Februar 2024

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025