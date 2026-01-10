Neue Liebe: Katy Perry schmust zärtlich mit Justin Trudeau

Katy Perry (41) macht ihre neue Liebe offiziell – und zwar mit einem innigen Foto, das für Gesprächsstoff sorgt. In einer frischen Urlaubs-Bilderreihe auf Instagram zeigt die Sängerin eine zärtliche Szene mit Justin Trudeau (54). Die beiden lehnen eng aneinander am Ufer eines Sees, die Sonne versinkt golden im Hintergrund, Katy schließt die Augen und küsst den ehemaligen kanadischen Premierminister am Hals. Justin trägt ein schlichtes weißes Shirt und Sonnenbrille, wirkt gelöst und lächelt. Die Botschaft ist klar: Hier genießt ein neues Paar seine Auszeit – und zeigt es der Welt.

Das Karussell verrät noch mehr über ihren Feiertagsmix aus Familie und frischer Romantik. In einem liebevollen Schnappschuss bastelt die Musikerin mit Tochter Daisy (5) eine Schneeflocke aus Perlen. Ein verwackelter Clip zeigt sie zudem beim Eislaufen – zusammen mit dem Ex-Verlobten Orlando Bloom (48). Ein festlich gedeckter Tisch gibt den Rest preis: Handgeschriebene Platzkarten mit den Namen von Katy, Orlando, Daisy und Flynn (15), Orlandos Sohn aus der Ehe mit Miranda Kerr (42), deuten auf ein gemeinsames Fest hin. Während Insider gegenüber OK! betonen, dass Katys neue Verbindung mit Justin durch dessen "öffentliche Zurückhaltung" und ruhige Art geprägt sei, bleibt die Bildauswahl auf Katys Account betont privat und warm – viel Nähe, wenig Worte.

Privat gilt Katy als Familienmensch, der gemeinsame Momente gern festhält – ob beim Basteln mit Daisy oder bei Traditionen rund um die Feiertage. Auch nach der Trennung von Orlando im Juli hielten beide an einem freundschaftlichen Co-Parenting fest, das ihnen wichtig ist. Justin wiederum hat sich in der Vergangenheit gern als naturverbunden gezeigt, mit einer Vorliebe für kanadische Seen und ruhige Rückzugsorte. In ihrem Alltag pflegt die Sängerin neben der Bühne klare Routinen mit ihrer Tochter, teilt abseits großer Auftritte lieber sorgfältig kuratierte Einblicke. Das jetzt veröffentlichte Pärchenfoto fügt sich in dieses Muster ein: ein persönlicher Moment, eingefangen in weichem Abendlicht, ohne große Erklärung – aber mit großer Aussage.

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt Weihnachtskarten von Ex Orlando, Tochter Daisy und Orlandos Sohn Flynn

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025