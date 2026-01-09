Chaos im Liebesnest: Kylie Jenner erobert Timothées Wohnung

Timothée Chalamet (30) schafft Platz für die Liebe – und für jede Menge Designerteile von Kylie Jenner (28). Während der Schauspieler und die Reality-Ikone sich weiterhin nicht ganz einig sein sollen, ob sie offiziell unter einem Dach leben wollen, stapeln sich in seiner Wohnung in Manhattan bereits Kylies Designerteile. Wie ein Bekannter des Paares gegenüber The U.S. Sun äußerte, hat Timothée sogar einen Teil seiner Sachen in ein Lager ausquartiert, um Platz für Kylies zahlreiche Kleider und Schuhe zu schaffen.

Beide besitzen eigene Häuser – er hat neben seinem Apartment in New York ein Anwesen in Beverly Hills, sie eine Villa in Holmby Hills und ein im Bau befindliches Refugium in Hidden Hills. Trotzdem soll sich Kylie in Timothées New Yorker Heim wohl wie zu Hause fühlen. Ein Insider beschrieb dem Blatt, wie Kylie die Manhattan-Wohnung in ihrem Look veredelt: So habe sie angefangen, die Wohnung mit neuen Möbeln, Kunstwerken und auffälligen Vasen in ein romantisches Liebesnest nach ihrem Geschmack zu verwandeln. "Sie ist nicht gerade die Ordnungsliebste", so die Quelle. "Sie vergisst oft, was sie schon hat, und bestellt deshalb ständig neue Sachen an seine Adresse", heißt es weiter.

Abseits der Frage, in welcher Stadt sie künftig mehr Zeit verbringen, scheinen Kylie und Timothée privat längst ein eingespieltes Team zu sein. Sie hat zwei Kinder mit Rapper Travis Scott (34) und bringt damit eine Patchwork-Situation mit, in die sich der Schauspieler Schritt für Schritt eingefügt hat. Er soll sich in Los Angeles mit ihren Freunden und ihrer Familie wohlfühlen, während sie immer häufiger spontan in New York auftaucht und mit ihren Schlüsseln vor seiner Tür steht, wenn er von Drehs oder Terminen zurückkommt. Im engen Umfeld der beiden ist seit Längerem zu hören, dass sie ihre Zukunft sehr ernst planen – auch wenn sie offiziell noch keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Latex-Look und mit einer Männerhand, Dezember 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei einem Spiel der New York Knicks