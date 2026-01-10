Gewagte Fotos: Alabama Barker reagiert auf Hasskommentare

Alabama Luella Barker (20) sorgt mit neuen Fotos für Gesprächsstoff – und lässt die Reaktionen nicht unkommentiert. Die Tochter von Blink182-Drummer Travis Barker (50) und dessen Ex-Frau Shanna Moakler (50) postete diese Woche auf Instagram eine Bilderreihe, in der sie einen sehr freizügigen Look zeigt. Unter dem Beitrag prasselten prompt kritische Kommentare ein, einige griffen sogar die Erziehung von Travis und Shanna an. Ein besonders populärer Kommentar lautete: "Wenn ich das in deinem Alter getragen hätte, hätten mich meine Eltern umgebracht." Alabama reagierte knapp und schrieb nur: "Aw". Die Influencerin blieb damit cool, ohne in lange Erklärungen zu gehen.

Ein anderer User spielte auf ihre kürzlich viral gegangene Story an, dass ihr Vater ihr zu Weihnachten Dessous geschenkt habe, und schrieb provozierend: "Hat Papa dir das gekauft?" Die 20-Jährige konterte trocken mit dem Hinweis, die Person "gehe auf die 40 zu". In früheren Clips auf TikTok und Instagram hatte Alabama bereits erklärt, dass Kourtney Kardashian (46) die Dessous in einer Boutique ausgesucht habe: "Denkt ihr, mein Dad hätte das gemacht? Nein!" Unter dem aktuellen Post likte Alabama außerdem einen Kommentar, in dem ein Fan klarstellt: "Sie ist kein Kind mehr. Soweit ich weiß, ist man mit 20 volljährig!"

Alabama gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag zwischen Familienleben und Glamour. In den vergangenen Jahren tauchte sie immer wieder in Shows und Posts rund um die Patchwork-Familie von Travis und Kourtney auf und teilte dabei auch private Momente, etwa gemeinsame Urlaube oder Backstage-Szenen von Konzerten. Auf ihren Kanälen präsentiert sich die Musiker-Tochter häufig geschminkt, gestylt und modebewusst – ein Stil, der ihr eine treue Fangemeinde, aber auch immer wieder Kritik einbringt. Alabama lässt sich von diesen Kommentaren allerdings nicht unterkriegen: Sie setzt auf kurze, schlagfertige Antworten oder deutliche Likes, um zu zeigen, wie sie zu den Reaktionen auf ihr Leben und ihren Körper steht.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker, Januar 2026

Getty Images Kourtney Kardashian, Travis und Alabama Barker

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker, September 2025