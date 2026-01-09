"Die Nanny"-Star Fran Drescher spricht über ihren Krebskampf

Fran Drescher (68), bekannt als quirlige Fran Fine aus der Kult-Serie Die Nanny, hat sich nun in einem sehr persönlichen Interview mit dem People Magazine über die schwersten Kapitel ihres Lebens geöffnet. Im Jahr 2000 erhielt die Schauspielerin im Alter von 42 Jahren die Diagnose Gebärmutterkrebs. Obwohl der Schock tief saß, zeigt sie sich jetzt dankbar: Der Krebs wurde in einem frühen Stadium entdeckt. "Ich hatte unglaubliches Glück", erklärte die heute 68‑Jährige. Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass sie sich genau zu dieser Zeit erstmals ernsthaft eigene Kinder wünschte – ein Traum, der unerfüllt blieb.

Im Gespräch erinnerte sich Fran auch an ein traumatisches Ereignis aus dem Jahr 1985. Damals wurde sie in ihrer Wohnung in Los Angeles Opfer eines bewaffneten Überfalls und sexuellen Missbrauchs, während ihr damaliger Ehemann, der Drehbuchautor Peter Jacobson, hilflos zusehen musste. Die Schauspielerin ist überzeugt, dass die jahrelang verdrängte emotionale Belastung mit ihrer späteren Krebserkrankung zusammenhing. Erst viele Jahre später fand sie inneren Frieden. Dank ihres fotografischen Gedächtnisses konnten die Täter laut Gala schließlich gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt werden.

Neben dem Gebärmutterkrebs musste Fran bereits 1983 auch Brustkrebs überwinden. Am Ende konnte sie nicht nur den Kampf gegen die Krankheit gewinnen, sondern auch ihre Lebensfreude zurückerobern. Die Aufarbeitung ihrer Erfahrungen hat sie offenbar tief geprägt und inspiriert sie heute dazu, anderen Mut zu machen. Sie richtet eindringliche Worte an ihre Fans: "Versucht nicht, etwas zu ignorieren und zu hoffen, dass es von alleine weggeht, oder euch frühzeitig ein eigenes Grab zu schaufeln, weil ihr glaubt, zu viele Dinge für alle anderen machen zu müssen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft für Schauspieler und Fernsehschaffende