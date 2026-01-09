13 Kilo zugenommen: Tara Tabitha zeigt Vorher-Nachher-Bild

Tara Tabitha (32) hat auf Instagram ein Vorher-Nachher-Video veröffentlicht, das ihre Fangemeinde überrascht. In einem sportlichen, grünen Zweiteiler zeigt die Influencerin zwei Sequenzen, die ihre optische Verwandlung dokumentieren. Die erste stammt aus dem Februar 2025, als sie laut Einblendung 54 Kilogramm auf die Waage brachte. Das zweite Video, aufgenommen im Januar 2026, zeigt Tara mit 67 Kilogramm. Humorvoll kommentiert sie: "Umgekehrt wäre mir lieber, aber so ist das halt manchmal!" Sie erklärt, Grund für ihre Gewichtszunahme seien der Beginn ihrer Liebesbeziehung mit Dennis Lodi und das darauffolgende Zusammenleben gewesen.

Die gezeigten Veränderungen waren jedoch nicht der erste Anlass für Tara, ihr Gewicht öffentlich zu thematisieren. So sorgte sie kürzlich durch eine deutliche Ansage an einen Fan für Aufsehen, der indes nicht nur nach ihrem Gewicht gefragt, sondern für sie eine Grenze überschritten hatte. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass solche Kommentare bei vielen Menschen Unsicherheit auslösen können. Doch Tara zeigte sich kämpferisch: "Meine Fitnessziele sind gesetzt, die Ernährung umgestellt, und es wird jeden Tag mindestens 10.000 Schritte spaziert." Richtige Diäten oder Diätpillen lehnt sie hingegen strikt ab.

Auch ihre Beziehung zu Dennis stand zuletzt immer wieder im Fokus. Fans spekulierten bereits, ob nach dem ersten gemeinsamen Jahr vielleicht bald der nächste große Schritt, eine Verlobung, folgen könnte. Doch der Reality-TV-Star blieb im Interview mit Blitzlichtgewitter gelassen. "Wir haben ja noch Zeit", erklärte Dennis und machte deutlich, dass er keinen Druck verspürt. Sogar auf die Frage nach einem möglichen Antrag reagierte er entspannt: "Stell mir die Frage in zwei Jahren vielleicht. Dann kannst du mich fragen, wie es aussieht, und dann kann ich dir eine präzisere Antwort geben." Für viele Fans der beiden wirkte es, als wären Tara und ihr Partner darauf bedacht, nichts zu überstürzen.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich ihres Körpers

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dezember 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Reality-TV-Bekanntheit