"Eingeschränkt": Hannah Kerschbaumer erzählt von Geburt

Babyglück bei Hannah Kerschbaumer (33): Die Reality-TV-Bekanntheit hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht – diesmal per Kaiserschnitt im Krankenhaus. Während die frischgebackene Mama sich von der Operation erholte, kümmerte sich ihr Lebensgefährte liebevoll sowohl um sie als auch um die kleine Tochter. "Ja, mein Mann war die ganze Zeit dabei und hat sich liebevoll um mich und um die Kleine gekümmert, als ich nicht konnte", sagte Hannah im Promiflash-Interview. Auch das Klinikteam stand ununterbrochen bereit. "Außerdem waren sowohl Kinderkrankenschwestern, Ärztinnen als auch Hebammen rund um die Uhr an meiner Seite, und ich war so dankbar", erklärte sie.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin sprach offen darüber, wie fordernd die erste Phase nach der OP sein kann. "Durch den Kaiserschnitt ist man ja leider erst mal sehr eingeschränkt", betonte Hannah und machte deutlich, dass einfache Bewegungen, Aufstehen oder das Heben des Babys anfangs nur mit Unterstützung möglich sind. In den ersten Tagen nach der Geburt übernahm daher die engste Umgebung viele Handgriffe, damit Mutter und Kind zur Ruhe kommen konnten.

Persönliche Einblicke gab Hannah bereits kurz nach der Geburt, als sie aus dem Krankenhaus intime Momente teilte: eng gekuschelt, mit der Tochter auf der Brust, sichtlich erleichtert nach dem Eingriff. Die Influencerin wirkt in solchen Momenten nahbar und familiär, das Teilen ihrer Emotionen gehört für sie seit jeher dazu. Unterstützung findet sie in ihrem engsten Kreis – ihr Mann tritt als ruhender Pol auf, der gerade in Ausnahmesituationen präsent bleibt. Für die kleine Familie steht jetzt vor allem Nähe im Vordergrund: viele Stunden Hautkontakt, ruhige Minuten im Klinikzimmer und das behutsame Ankommen zu viert, bevor Freundinnen, Freunde und Verwandte Teil der ersten Kennenlernzeit werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Nach ihrem Kaiserschnitt: Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer liegt mit Baby im Krankenhausbett

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer hält die Hand ihres Babys