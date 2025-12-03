Emotionaler Post: Melanie Müller bittet Kinder um Verzeihung

Melanie Müller (37) hat sich mit einem rührenden Post auf Instagram an ihre Kinder gewandt und zugleich bei ihnen entschuldigt. Die ehemalige Dschungelkönigin teilte ein Foto, auf dem ihre Tochter Mia und ihr Sohn Matty von hinten zu sehen sind, wie sie sich an den Händen halten. Zu dem Bild schrieb Melanie emotionale Zeilen: "Es tut mir leid für die Tage, an denen meine Geduld kürzer war als meine Liebe. Es tut mir leid für die Momente, in denen ich laut wurde - nicht, weil Ihr falsch wart, sondern weil ich müde war." Mit diesen Worten äußerte sie sich offen zu ihren Schwächen als Mutter und machte ihren Kindern zugleich eine innige Liebeserklärung.

In den vergangenen Jahren hatte die zweifache Mutter eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem durch öffentliche Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Mann Mike Blümer, von dem sie seit Ende 2021 geschieden ist. Besonders ihre gehässigen Reaktionen auf Mikes Beziehung zu seiner neuen Partnerin Katharina Kahmann sorgten mehrfach für Aufsehen. Ihr jüngster Instagram-Post könnte nun der Versuch sein, in dieser Hinsicht einen Neuanfang zu signalisieren. Gleichzeitig scheint die TV-Bekanntheit in ihrer Botschaft auch zu zeigen, dass sie an einer besseren Zukunft arbeitet – für sich selbst und vor allem für ihre Kinder.

Melanie heiratete ihren langjährigen Manager Mike im Jahr 2014, und gemeinsam bekamen sie Tochter Mia und Sohn Matty. Nach der Trennung gingen beide jedoch nicht konfliktfrei auseinander. Die Sängerin kämpft seitdem nicht nur mit öffentlichen und privaten Herausforderungen, sondern auch mit dem Druck ihrer Vergangenheit als öffentliche Person in der Reality-Welt. Trotz stürmischer Zeiten betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ihre Kinder sind. So schrieb sie in ihrem aktuellen Post: "Nur ihr gebt mir Mut, jeden Tag weiter um euch zu kämpfen!" Ein deutliches Zeichen dafür, dass sie bereit ist, für ihre Familie an sich zu arbeiten.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Melanie Müller im Gericht in Leipzig, 2024

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihre Kinder Mia Rose und Matty

Instagram / mikebluemer Katharina Kahmann und Mike Blümer im August 2024