Unschlüssig: Paulina Ljubas verrät Kinderwunsch-Gedanken

Paulina Ljubas (28) hat auf Instagram offen über ihre Gedanken zum Thema Kinderwunsch gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin lebt zusammen mit ihrem Partner Tommy Pedroni (30) und einem gemeinsamen Hund. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich Kinder wünsche, antwortete Paulina ehrlich: "Aktuell nicht, generell schon." Dabei erklärte sie, dass sie oft Ängste in Bezug auf die große Verantwortung und ihre psychische Stabilität habe. Auch die Einschränkungen während einer Schwangerschaft, zum Beispiel beim Reiten, wirken sich auf ihre Überlegungen aus. Der Zeitpunkt sei für sie momentan einfach noch nicht der richtige.

Die Germany Shore-Bekanntheit machte in ihrer ausführlichen Antwort deutlich, dass sie dennoch in den nächsten Jahren über das Thema nachdenken wolle. Sie sprach darüber, wie das Älterwerden ihre Sicht auf den Kinderwunsch verändere. Paulina fühlt sich zwischen zwei Polen hin- und hergerissen: Einerseits findet sie die Idee einer eigenen Familie schön, andererseits machen ihr die Herausforderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, Angst. "Diese ganzen Gedanken lassen mich dann auch zweifeln, ob ich das überhaupt wirklich möchte oder ob ich das Gefühl habe, ich muss das wollen", schrieb sie und zeigte damit, dass sie sich noch Zeit für diese wichtige Entscheidung nehmen möchte.

Mit Tommy hat Paulina offenbar einen verlässlichen Partner an ihrer Seite. Die beiden verbindet nicht nur ihr gemeinsames Zuhause, sondern auch eine tiefe Vertrauensbasis. Paulina hat in der Vergangenheit bereits betont, wie viel sie an Tommy schätzt und dass er immer für sie da ist. Besonders im Alltag scheint der Social-Media-Star eine wichtige Stütze zu sein. Dieses große Vertrauen gibt Paulina sicherlich auch ein Stück Sicherheit, um solche persönlichen Themen wie den Kinderwunsch offen anzusprechen und in ihrem eigenen Tempo darüber nachzudenken.

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und ihr Pferd, 2025

Imago Paulina Ljubas beim Fame Fighting 3, 2025.

