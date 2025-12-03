Lakers-Legende: NBA-Star Elden Campbell stirbt mit 57 Jahren

Die Fans der L.A. Lakers müssen Abschied nehmen: Am Mittwoch wird bekannt, dass der ehemalige Spieler Elden Campbell verstorben ist. Berichten der Los Angeles Times zufolge starb der einstige Profi-Basketballer im Alter von 57 Jahren. Details zu seinem Tod oder der Todesursache sind bisher nicht bekannt. Ein Statement der Familie steht ebenfalls noch aus. Stattdessen meldeten sich schon diverse Wegbegleiter und Fans im Netz und bekundeten ihre Trauer. So schrieb der ehemalige Lakers-Spieler Tracy Murray bei Instagram: "Ein weiterer Bruder ist zu früh gegangen... Das ist hart... Ich habe keine Worte. [...] Gebete für die Campbell-Familie und jeden, der Elden bewegt hat." Shaquille O'Neal (53), ebenfalls ein ehemaliger Teamkollege, repostete den Beitrag.

Elden galt als Ausnahmetalent der Lakers. Der 2,11 Meter große Center spielte etwa 15 Jahre in der NBA, mehr als die Hälfte davon bei den Lakers. Unter anderem stand er mit Ikonen des Sports wie Shaquille und Kobe Bryant (†41) auf dem Court. Seinen einzigen Meisterschaftsring gewann Elden aber nicht mit den Lakers, sondern mit den Detroit Pistons im Jahr 2004 – ironischerweise im Match gegen das Team aus L.A. Dennoch wird er bis heute in Los Angeles als Legende gefeiert.

Unter Teamkollegen war Elden als gelassener und ruhiger Mensch bekannt – eine verlässliche Stütze jedes Teams, in dem er spielte. Auch nach dem Ende seiner Profi-Karriere blieb der US-Amerikaner dem Basketball treu. In seiner Heimat Inglewood engagierte er sich im Jugendsport und unterstützte junge Talente. Sein Leben hinter den Kulissen schien weitestgehend außerhalb der Öffentlichkeit stattzufinden – über sein Privatleben ist wenig bekannt. Somit ist auch nicht genau bekannt, wie viel Familie er hinterlässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elden Campbell im Trikot der Los Angeles Lakers während der Niederlage gegen die Portland Trail Blazers am 9. Januar 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Corliss Williamson, Elden Campbell während Spiel 3 der NBA Finals 2004 gegen die Los Angeles Lakers

Anzeige Anzeige

Getty Images Elden Campbell, NBA-Legende