"Beste Entscheidung": Promi-Büßen-Belly ist sterilisiert

Reality-TV-Star Bellydah Venosta, besser bekannt als Belly, hat in einer Fragerunde auf Instagram ungewöhnlich offen über ihre Zukunftspläne gesprochen. Auf die Frage eines Fans, ob sie jemals vorhabe zu heiraten oder eine Familie zu gründen, antwortete sie mit deutlichen Worten: "Niemals im Leben!" Dabei enthüllte die Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin auch, dass sie sich vor vier Jahren sterilisieren ließ. "Beste Entscheidung meines Lebens", schrieb sie weiter und fügte hinzu, dass für sie vor allem Karriere und Geld im Fokus stehen.

Dennoch schließt Belly eine eigene Familie nicht vollständig aus, wie sie in der Fragerunde erklärte. Sie könne sich vorstellen, einmal Kinder zu adoptieren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei: "Ich adoptiere mal drei Kinder, aber erst, wenn ich ready bin." Mit den ehrlichen Antworten sorgt der Realitystar nun nicht nur für Aufsehen, sondern auch für viel Diskussionsstoff unter seinen Fans, die die Entscheidung in den Kommentaren entweder feiern oder hitzig debattieren.

Belly stand schon häufiger wegen ihres offenen und provokanten Auftretens im Fokus der Öffentlichkeit. Zuletzt sorgte sie in der Realityshow für Schlagzeilen, als sie mit anderen Teilnehmern aneinandergeriet. Ihre kontroverse Art ist eines der Merkmale, für die sie bekannt und teilweise auch umstritten ist. Trotz aller Kritik zeigt sich Belly jedoch unbeeindruckt und bleibt sich selbst treu – sowohl vor der Kamera als auch auf ihren Social-Media-Kanälen.

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah

Joyn Bellydah Venosta und Edith Stehfest in "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

