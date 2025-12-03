Darum sieht Vecna in "Stranger Things"-Staffel 5 anders aus

Jamie Campbell Bower (37) überrascht die Fans von Stranger Things mit dem veränderten Aussehen seines Charakters Vecna in der fünften und finalen Staffel der beliebten Netflix-Serie. In dem ersten Part, der vor Kurzem veröffentlicht wurde, zeigte sich der furchteinflößende Bösewicht mit einer schlankeren Taille, längeren Ranken an Schulter und Kopf sowie sichtbaren Überbleibseln seiner Verletzungen aus der vierten Staffel. Als ein Fan auf X fragte, warum Vecna dieses Mal anders aussehe, konterte Jamie humorvoll: "Zumba."

Der 37-Jährige sprach jedoch auch ernsthafter über die Transformation in einem Interview mit Screen Rant. Vecnas Veränderung sei das Ergebnis der Schrecken, die er durchlebt hat, erklärte Jamie: "Am Ende der vierten Staffel erlitt Vecna einen Sturz und wurde fast lebendig verbrannt." Diese Umstände sowie seine längere Zeit abseits der menschlichen Welt hätten dazu geführt, dass er nicht nur äußerlich noch grotesker erscheint, sondern auch innerlich eine noch düsterere Energie ausstrahlt. Für die aufwendige Verwandlung in das Monster benötigt Jamie acht Stunden Make-up und Prothetik. Zusätzliche Details am Anzug sollen dafür sorgen, dass Vecnas bedrohliche Präsenz auf der Leinwand überzeugend wirkt.

Abseits der Rolle als Vecna nutzt Jamie gern soziale Medien, um mit Fans in Kontakt zu bleiben. Passend zur Rückkehr seines Charakters veröffentlichte der Schauspieler am 30. Oktober auf Instagram einen Trailer-Screenshot mit den Worten: "Endlich können wir anfangen." Seine Karriere umfasst nicht nur Schauspiel, sondern auch Musik – ein Aspekt, der viele seiner Fans noch enger mit ihm verbindet. Während das erste Volume der Staffel bereits verfügbar ist, müssen die Zuschauer nicht mehr lange warten: Volume zwei erscheint am 25. Dezember, und das große Finale folgt am 31. Dezember.

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Getty Images Jamie Campbell Bower bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2018

Getty Images "Stranger Things"-Cast, 2019