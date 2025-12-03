Prinz William und Kate begrüßen Frank-Walter Steinmeier

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (63) zu deren offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Am Mittwochmorgen traf das Paar laut dem Magazin People den Präsidenten und seine Frau direkt nach ihrer Landung am Flughafen Heathrow. Herzlich und mit strahlenden Gesichtern begrüßten die Royals ihre Gäste mit Handschlag. Dies ist der erste Besuch eines deutschen Präsidenten in dieser offiziellen Funktion in Großbritannien seit 27 Jahren. Nach der Ankunft der Gäste ging es weiter nach Windsor Castle, wo König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) die Staatsgäste willkommen hießen.

Doch damit war der Zeitplan des Tages längst nicht ausgeschöpft. Nach der Ankunft in Windsor wurde dem deutschen Präsidenten mit Salutschüssen und einer Kutschfahrt ein eindrucksvolles Willkommen bereitet. Später stand eine Besichtigung der königlichen Sammlung im Green Drawing Room von Windsor Castle auf dem Programm. Während Frank-Walter Steinmeier Gespräche mit dem Premierminister und Geschäftsleuten führte, besuchte Elke Büdenbender die Judith Kerr (†95) Primary School, benannt nach der berühmten deutsch-britischen Kinderbuchautorin. Der Abschluss des Tages war ein prächtiges Staatsbankett im Windsor Castle, bei dem sowohl König Charles als auch der Bundespräsident Ansprachen hielten.

Prinzessin Kate zog bei diesem Anlass einmal mehr mit ihrem eleganten Stil bewundernde Blicke auf sich. Sie trug eine Kombination aus einem Burberry-Kleid und einem prachtvollen blauen Mantel von Alexander McQueen (†40). Als besonderes Detail trug sie zudem Ohrringe, die einst Prinzessin Diana (†36) gehörten. Es ist nicht das erste Mal, dass Kate und William Staatsgäste als erste Royals begrüßen – diese Rolle unterstreicht zunehmend ihre Bedeutung innerhalb der königlichen Familie. Bereits in diesem Jahr empfingen sie Staatsoberhäupter aus Frankreich und den USA, wobei Kate bei jedem Anlass mit einer durchdachten Wahl ihrer Garderobe kleine, subtile Botschaften der Verbundenheit aussendete.

Getty Images Prinz William und Catherine begrüßen Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in London im Dezember 2025

Getty Images König Charles III. und Frank-Walter Steinmeier

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Flughafen Heathrow im Dezember 2025