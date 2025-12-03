Amy Schumer und Ehemann schmieden laut Insider Trennungsplan

Amy Schumer (44) und Chris Fischer sollen einem Insider zufolge derzeit an einem sogenannten "Entkoppelungsplan" arbeiten und auf eine einvernehmliche Trennung hinarbeiten, wie das Magazin Page Six berichtet. Seit Monaten sollen zwischen der Komikerin und ihrem Ehemann Probleme bestehen, die sich trotz Bemühungen um ihre Beziehung nicht lösen ließen. Der Fokus der beiden liegt auf ihrem sechsjährigen Sohn Gene, dessen Wohl für sie oberste Priorität hat. Gerüchte über eine bevorstehende Trennung wurden bereits laut, als Amy den Sommer 2023 getrennt von Chris verbrachte und Zeit in Europa mit Jerry Seinfeld (71) und dessen Frau Jessica verbrachte.

Die schwierige Phase in ihrer Ehe ließ Amy auch auf Instagram anklingen. Sie schrieb: "Was auch immer zwischen mir und Chris passieren wird, hat nichts mit Gewichtsverlust oder Autismus zu tun", und fügte hinzu: "Daumen drücken, dass wir es hinbekommen, er ist der Beste." Ihre offene Art verhalf ihr zu Zuspruch von Prominenten wie Madonna (67), die sie ermutigte: "Mach das, was dich glücklich macht." Es scheint, dass sich Amy bereits auf Veränderungen einstellt, da sie plant, mit ihrem Sohn zurück nach Manhattan zu ziehen, wo Gene in eine gute Schule aufgenommen wurde. Das Paar hat derweil die Verkaufssumme ihres Hauses in Brooklyn Heights reduziert.

Amy, die in den letzten Jahren mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hatte, darunter eine Operation wegen Endometriose und eine Behandlung für das Cushing-Syndrom, war stets offen über die Herausforderungen in ihrem Privatleben. Auf Instagram erklärte sie auch, dass ihr Gewichtsverlust mit ihrer Gesundheit zusammenhängt und keine rein ästhetischen Gründe hat. Gerade in der aktuellen schwierigen Zeit wird die Komikerin für ihre Ehrlichkeit besonders geschätzt. Ihre Ehe mit Chris, einem bekannten Koch, war immer von Respekt geprägt. Laut Insidern wollen beide nun auch gut als Eltern für ihren Sohn zusammenarbeiten.

Imago Amy Schumer und Chris Fischer, Februar 2025

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025