Zwischen Sydney Sweeney und Scooter soll es "ernst" sein

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) sind offenbar unzertrennlich. Laut einem Bericht des Magazins People wird ihre Beziehung immer ernster. Die Schauspielerin und der Musikmanager sind seit etwa drei Monaten ein Paar und zeigen sich zunehmend vertraut in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurden die beiden Anfang Dezember beim Küssen fotografiert, als sie gemeinsam auf einem großen Stein im New Yorker Central Park saßen. Bereits Ende September waren sie Händchen haltend in Los Angeles gesehen worden. "Scooter und Sydney sind auf einem guten Weg, und zwischen ihnen läuft es großartig. Sie führen eine feste Beziehung, und es ist ernst", verrät ein Insider über das Paar.

Erstmals Schlagzeilen machten die beiden im September, nachdem bekannt wurde, dass sie sich bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) im Juni in Italien kennengelernt hatten. Während andere Gäste versucht hätten, Sydneys Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, habe Scooter sich von der Zurückhaltung anderer abgehoben. Diese ernsthafte und zugleich charmante Art habe den Euphoria-Star beeindruckt, so ein weiterer Insider. Die Freunde und Familien der beiden sollen ebenfalls von der Partnerschaft begeistert sein. Auch Scooters Freunde berichten, dass sie ihn lange nicht mehr so glücklich und ausgeglichen erlebt haben wie mit Sydney.

Die Beziehung der beiden sorgt nicht nur privat, sondern auch öffentlich für Gesprächsstoff. Erst kürzlich verbrachten Scooter und die 28-Jährige gemeinsam einen Pool-Tag in Florida, bei dem sie mit Freunden entspannten. Die Schauspielerin hat seit der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Jonathan Davino im März offenbar eine neue Liebesleidenschaft gefunden. Scooter, der 2022 offiziell die Scheidung von seiner Frau Yael Cohen vollzog, ist Vater von drei Kindern, die gemeinsam mit den beiden ein fester Bestandteil seines Lebens sind.

