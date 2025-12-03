Wird Tanja Makarić das Gesicht ihres Babys im Netz zeigen?

Tanja Makarić (28) hat in einer Instagram-Fragerunde offen darüber gesprochen, wie viel sie nach der Geburt ihres Babys mit ihrer Community teilen will. Die Influencerin beantwortete die Frage eines Fans, der wissen wollte: "Hast du dir schon überlegt, wie viel vom Baby du mit uns teilen wirst?" Tanja machte klar, dass sie ihr Kind nicht komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten wird, zugleich aber Grenzen setzt. "Es ist ein Teil meines Lebens. Ihr habt immer alle Teile meines Lebens mitbekommen, das bekommt ihr auf jeden Fall auch mit", schrieb sie.

Konkret kündigte Tanja an, das Gesicht ihres Babys vorerst nicht zu zeigen. "Ich denke, das Gesicht zeige ich nicht. Ich hätte das, sage ich euch ganz ehrlich, so gerne gemacht", erklärte sie. Als Gründe nannte die Sportlerin die Risiken im Netz: "Wenn ich die Kinder auf Instagram sehe, das ist ja total schön und süß, wenn man so stolz auf sein Kind ist. Aber was da so abgeht und was es für Seiten gibt und die ganzen Warnungen... Das ist mir zu riskant." Gleichzeitig versprach sie ihrer Community Einblicke in den neuen Alltag: "Ich werde vorsichtig sein." Inhaltlich plant sie "einen guten Mix aus allem" und denkt "einfach aus Fun" über YouTube-Formate nach – dafür, so Tanja, brauche sie allerdings einen Cutter und "noch eine kleine Kamera".

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Influencerin in ihrer Story von einem ganz besonderen Moment gesprochen. Während einer langen Autofahrt bekam sie Senkwehen. "Bei der Fahrt hatte ich schon Senkwehen", erklärte Tanja direkt aus einem Fahrstuhl heraus und teilte ihre Sorgen mit ihren Followern. Auch die Schattenseiten der Schwangerschaft verschwieg sie nicht. Die Sportlerin gab offen zu: "Manchmal denkt man, man klingt undankbar. Aber es ist schwer." Vor allem die Gewichtszunahme sei herausfordernd gewesen, obwohl ihr bewusst sei, dass das völlig normal ist. Trotzdem betonte Tanja: "Das Schönste überhaupt ist, das Baby zu spüren."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

