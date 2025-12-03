150-Kalorien-Frühstück: Das isst Model Heidi Klum am Morgen

Heidi Klum (52) hat ihre Fans mit einem Video auf Instagram an ihrem morgendlichen Essensritual teilhaben lassen. Das Model zeigte dabei ihr "Frühstück der Champions", das nur etwa 150 Kalorien hat. Auf dem blauen Teller fanden sich Avocado, Tomate, Salat, Sellerie, ein gekochtes Ei und rohe Zwiebeln. Abgerundet wurde das Mahl mit einer halben Scheibe Pumpernickel, einem beliebten Roggenbrot, auf das sie eine dünne Schicht Butter strich. Ihre Fans kommentierten begeistert und bewundernd: "Kein Wunder, dass sie so schlank ist!" oder "Das sieht eher nach Mittagessen als nach Frühstück aus."

Wenig später postete Heidi ein weiteres Highlight vom selben Tag: ein Video aus Los Angeles, bei dem sie sich in einem aufregenden Anzuglook mit passenden Overknee-Boots präsentierte. Den Look stylte Rob Zangardi, während Linda Hay das Make-up und Jennifer Yepez das Haarstyling übernahmen. In ihren Insta-Stories zeigte sich Heidi darüber hinaus in Begleitung des Musikers Diplo (47), was auf ein mögliches gemeinsames Projekt hindeuten könnte. Aktuell scheint das Model beruflich wie privat keine Grenzen zu kennen und ihre Vielseitigkeit beeindruckt immer wieder aufs Neue.

Im Gespräch mit dem Magazin People sprach Heidi offen über den gesellschaftlichen Umgang mit dem Älterwerden. "Ich habe kein Problem mit Falten oder Rundungen. Es ist wundervoll, dass jede Altersstufe heute akzeptiert wird", erklärte sie. Für sie sei Älterwerden kein Grund, sich zu verstecken. "Seit den 1990ern poste ich gewissermaßen Durstlöscher-Bilder – nur gab es damals Instagram noch nicht", erzählt die 52-Jährige, die stolz auf ihre Karriere ist und keine Berührungsängste hat, auch in ihren 50ern noch sexy aufzutreten. Abschließend betont sie: "Das Leben sollte nicht langweilig sein, und hinter der Schönheit steht immer Veränderung."

Getty Images Heidi Klum, Model

Imago Model Heidi Klum im Juni 2025 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party 2025