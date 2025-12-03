Superselten: Billie Eilish posiert mit kompletter Familie

Billie Eilish (23) hat in Hollywood einen Familienmoment geteilt: Die 23-jährige Sängerin posierte bei der Weltpremiere von 20th Century Studios' "Avatar: Fire And Ash" im Dolby Theatre Seite an Seite mit ihren Eltern Maggie Baird (66) und Patrick O'Connell. Mit dabei waren auch Bruder Finneas O'Connell, mit dem sie ihre Hits schreibt, und Regisseur James Cameron (71). Die Musikerin trug einen olivgrünen Pullover über einem hellblauen Hemd, dazu eine schwarze Stoffhose und Turnschuhe. Maggie erschien in einer Jeansjacke, Patrick kombinierte ein schwarzes Jackett mit gepunktetem Hemd und beiger Hose. Der Auftritt ist besonders, weil Billie sonst nur selten mit der ganzen Familie vor der Kamera steht.

Der Familienabend fällt in eine Phase, in der Billie weiterhin mit ihren Eltern in Los Angeles in einem kleinen Haus lebt, wie die Daily Mail berichtet. Und das, obwohl die Sängerin mittlerweile mehrere eigene Immobilien erworben hat. Das gemütliche Haus mit zwei Schlafzimmern im Stadtteil Highland Park gehört seit 2001 der Familie und war schon immer ihr Lebensmittelpunkt. Besonders bemerkenswert ist das Engagement der Familie für Nachhaltigkeit: Bereits 2012 stellten die O'Connells ihr Zuhause auf Solarenergie um, und 2014 entfernten sie sogar den Rasen, um Wasser zu sparen, berichtet Billboard. Diese Werte fließen heute in Billies Karriere ein – von nachhaltigen Tourneen bis hin zu umweltfreundlichen Merchandise-Produkten. Maggie und Patrick sind eng an der Karriere ihrer Kinder dran und standen auch an großen Abenden an ihrer Seite: Billie und Finneas holten bei den Oscars den Preis für den besten Song mit "What Was I Made For?" aus "Barbie", zuvor triumphierten die Geschwister 2022 mit dem Bond-Titel "No Time to Die". Auch auf Tour begleitet die Familie die Sängerin häufig.

Wie innig das Verhältnis ist, zeigen ihre Worte füreinander. "Als Eltern ist alles, was dein Kind macht, irgendwie erstaunlich", sagte Maggie dem Guardian. "Ich war umgehauen, als sie im kleinen Club in unserem winzigen Viertel Highland Park spielte. Es bleibt einfach unfassbar." Billie schwärmte im Gespräch mit dem People Magazine über ihre Mutter: "Ihre Liebe schockt mich auch", sagte sie. "Ich kann nicht glauben, wie sie Menschen liebt. Es ist wirklich wunderschön." Maggie und Patrick lernten sich 1984 bei Proben zu einem Theaterstück in Alaska kennen und heirateten elf Jahre später. Beide arbeiteten als Schauspieler, Maggie trat unter anderem bei Friends und "Lass es, Larry!" auf, Patrick spielte in "The West Wing" und "NYPD Blue". Mit Finneas, geboren 1997, und Billie, geboren 2001, wuchs eine künstlerische Familienbande, die bis heute spürbar ist.

Getty Images Maggie Baird, Billie Eilish, Patrick O'Connell, James Cameron und Finneas O'Connell bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei der Oscar-Verleihung 2024