Dick Van Dyke spricht über Altersunterschied zu seiner Frau

Dick Van Dyke (99) spricht offen über seine Ehe mit Arlene Silver – und macht gleich zu Beginn klar, dass ihr großer Altersunterschied für beide kein Thema ist. Gegenüber dem People Magazine, das ihn anlässlich seines 100. Geburtstags am 13. Dezember begleitet, sagt der Entertainer, sie hätten "mit dem Alter überhaupt kein Problem". Er erklärt das augenzwinkernd so: "Ich bin von Natur aus kindisch, ich denke, ich bin etwa 13." Als der "Mary Poppins"-Star 1964 über Londons Dächer tanzte, war seine heutige Traumfrau noch nicht einmal geboren. Die 54-jährige Arlene hält ihn geerdet und im Hier und Jetzt. Die Aussagen fallen rund um die Veröffentlichung seines neuen Buches "100 Rules for Living to 100". Darin teilt er nicht nur bewegende Geschichten aus seinem Leben, sondern auch praktische Ratschläge, wie man körperlich gesund und geistig jung bleibt.

Kennengelernt haben sich Dick und Arlene 2006 hinter den Kulissen der SAG Awards, wo sie als Maskenbildnerin arbeitete. Er schildert den Moment als spontanen Ausbruch aus seiner Zurückhaltung: "Ich bin in meinem Leben noch nie auf eine fremde Frau zugegangen. Sie ging vorbei, und ohne nachzudenken sprang ich auf und sagte: 'Hi, ich bin Dick'", erinnert sich der Entertainer. Kurz darauf engagierte er sie – der Beginn einer besonderen Verbindung, die 2012 in einer Hochzeit mündete. Seitdem arbeiten sie immer wieder gemeinsam: 2023 standen sie zusammen für die Soap "Days of Our Lives" vor der Kamera, zu Hause veranstalten sie ihre mittlerweile legendäre Halloween-Show im Vandy Manor. Dick schwärmt von Arlenes Energie: "Ich kann gar nicht alles aufzählen, was sie macht. Sie ist ständig beschäftigt. Sie hat online eine große Anhängerschaft mit ihrer eigenen Show. Sie singt, sie tanzt", sagt er dem People Magazine.

Privat verbindet die beiden mehr als gemeinsame Auftritte. Nach dem Tod von Dicks langjähriger Partnerin Michelle Triola im Jahr 2009 stand Arlene ihm zur Seite, brachte Essen vorbei und wurde zu einem wichtigen Halt. Dick, der aus der Ehe mit Margie Willett vier Kinder hat, beschreibt Arlene heute als seine tägliche Freude: "Sie hat mich jeden Tag glücklich gemacht. Ich habe einfach Glück", so Dick gerührt. Arlene erinnerte sich im Gespräch mit der Huffington Post einmal an ihr erstes Treffen: Er sei ihr am Buffet mit Fliege und großem Lächeln aufgefallen, erzählte sie, und habe sich einfach neben sie gesetzt. Dass es funktioniert, überrascht die beiden längst nicht mehr. Oder wie Arlene es formulierte: "Es ist unheimlich, wie gut es funktioniert. Wir kümmern uns einfach sehr umeinander."

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver bei den Kennedy Center Honors 2021 im Kennedy Center in Washington, DC

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

