Vier Jahre nach Schwester: Kevin Faulks Kind stirbt mit 30

Kevin Faulk, ehemaliger Super Bowl-Champion, trauert um seine Tochter Tanasha Faulk. Die 30-Jährige starb unerwartet am Samstag, dem 6. Dezember, im Ochsner Lafayette Medical Center. Wie die Acadiana Advocate berichtet, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Nachricht kommt nur vier Jahre, nachdem Kevin und seine Ehefrau Latisha den Verlust ihrer 19-jährigen Tochter Kevione verkraften mussten. Tanasha hinterlässt drei Töchter – Ava Shelvin, Jornell Zenon und Jaida Louis – sowie ihren langjährigen Partner Isaac Louis und ihre Eltern.

Wie People berichtet, wird Tanasha in einem Nachruf als lebensfroh beschrieben. "Sie war bekannt für ihren lebendigen Geist, ihre tiefe Hingabe zu den Menschen, die sie liebte, und die Freude, die sie allen um sich herum brachte", heißt es darin weiter. Sie liebte es, Zeit mit ihren Töchtern zu verbringen, und feierte traditionelle Familienanlässe wie Geburtstage, Feiertage und Mardi Gras. Zudem hatte sie eine Leidenschaft fürs Kochen und bereitete gerne Mahlzeiten zu, die Familie und Freunde zusammenbrachten. Die Beerdigung für Tanasha ist für den kommenden Samstag, den 13. Dezember, geplant.

Für Kevin und Latisha Faulk bedeutet der Verlust von Tanasha einen weiteren schweren Schicksalsschlag. Neben den Dynamiken seiner erfolgreichen Sportkarriere, an deren Höhepunkt er mit den New England Patriots mehrere Super Bowls gewann, war Kevin stets ein Familienmensch. Vor dem Tod ihrer beiden Töchter hatten die Faulks bereits ihren Sohn Kevin Jr. als Säugling verloren. Freunde und Familie erinnern sich an Tanasha als jemanden, dessen Großzügigkeit und liebevolle Art jeden Ort zu einem Zuhause machten – Erinnerungen, die besonders durch ihre drei Töchter weiterleben werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Faulk, Footballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Faulk, 2012

Anzeige Anzeige

Imago Kevin Faulk bei seiner Aufnahme in die Patriots Hall of Fame im Gillette Stadium, Oktober 2021