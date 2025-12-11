Prinz William ehrt Adjoa Andoh mit britischem Ehrenabzeichen

Großer Moment für Bridgerton-Star Adjoa Andoh (62): Die Schauspielerin hat im Windsor Castle aus den Händen von Prinz William (43) ein MBE erhalten – ein britisches Ehrenabzeichen für besondere Verdienste. Die Lady-Danbury-Darstellerin, die mit scharfem Blick und Herz auftritt und der Serie viele ihrer warmen, zwischenmenschlichen Momente schenkt, erschien in einem weißen Kleid und schwarzen Heels. Mit dabei waren weitere Geehrte: Darts-Ass Luke Humphries (30) bekam ebenfalls ein MBE, Rocklegende Roger Daltrey wurde zum Knight Bachelor ernannt, Paralympics-Ikone Monica Vaughan erhielt ein OBE. Für Adjoa ist es ein weiterer Höhepunkt einer Karriere, die sie von Theaterbühnen bis in einen Netflix-Welterfolg geführt hat.

Für Gesprächsstoff hatte Adjoa bereits 2023 gesorgt, als sie während der ITV-Liveberichterstattung zur Krönung von König Charles III. (77) den Balkon des Buckingham Palace kritisierte. Sie sagte damals in der Sendung laut der Daily Mail: "Wir sind von der reichen Vielfalt der Abtei zu einem schrecklich weißen Balkon gewechselt. Ich bin davon sehr getroffen." Nach dem medialen Aufruhr sah sich Adjoa gezwungen, ihre Aussagen zu relativieren. In einem Interview mit BBC Radio 4 erklärte die Schauspielerin: "Ich glaube, ich habe gestern ein paar Leute verärgert. Ich sprach über den Tag und wie wunderbar er war, und dann schaute ich am Ende auf den Balkon und dachte plötzlich: 'Oh, er ist so weiß!', weil der Tag so gemischt gewesen war." Sie betonte ausdrücklich: "Ich wollte niemanden verletzen." Sie beschrieb die Krönung als "wunderbar" und versuchte, die Wogen zu glätten. Die ghanaisch-stämmige Schauspielerin hatte auch nachdenkliche Fragen über die Zukunft der jüngeren Generationen der Royals gestellt: "Ich schaue auch auf diese jüngeren Generationen und denke: 'Welche Nuancen werden sie bewohnen, wenn sie erwachsen werden?'"

Bei der Zeremonie in Windsor zeigte sich Adjoa nun gelöst, lächelte, wechselte ein paar Worte mit William und nahm die Ehrung für ihre Verdienste um die Schauspielkunst sichtbar erfreut entgegen. Die vielseitige Künstlerin machte 2009 ihr Hollywood-Debüt in Clint Eastwoods (95) Meisterwerk "Invictus" an der Seite von Morgan Freeman (88) und Matt Damon (55). Ihre Vielseitigkeit bewies sie in verschiedenen Genres, von der psychologischen Thriller-Serie "Fractured" als Dr. Isaacs bis hin zur Krimiserie "Silent Witness" der BBC. Ihre familiären Wurzeln in Ghana und Großbritannien prägen ihren Blick auf Geschichten und Gemeinschaft, was sich auch in früheren Projekten zeigte: So co-regierte sie eine "Richard II"-Inszenierung am Shakespeare’s Globe – die erste Produktion in Großbritannien mit ausschließlich farbigen Frauen auf und hinter der Bühne. In Interviews hob die Schauspielerin wiederholt die Bedeutung von Ensemblegeist und respektvollem Miteinander hervor, Eigenschaften, die auch Kolleginnen und Kollegen aus "Bridgerton" an ihr schätzen. Auf dem roten Teppich wirkt sie nahbar, nimmt sich Zeit für Selfies und kurze Gespräche – Gesten, die ihr in der Fangemeinde viel Sympathie eingebracht haben.

Getty Images Adjoa Andoh zeigt ihre MBE-Auszeichnung nach der Zeremonie auf Schloss Windsor, 2025

Getty Images Prinz William besucht den Halbleiterhersteller SPTS in Newport, Wales, 2025

Getty Images Adjoah Andoh beim Empfang von König Charles III. und Königin Camilla, März 2025