Sophie Kinsella gestorben: Isla Fishers "Herz ist gebrochen"

Die bekannte Schauspielerin Isla Fisher (49) hat auf den Tod der Bestsellerautorin Sophie Kinsella (55) reagiert. Die Schöpferin der beliebten "Shopaholic"-Reihe starb im Alter von 55 Jahren an den Folgen einer seltenen und aggressiven Form von Hirntumor. Sophie, die unter anderem mit dem Charakter Rebecca Bloomwood unzählige Leserinnen und Leser begeisterte, schuf damit auch die Grundlage für Islas Durchbruch in der Komödie "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" aus dem Jahr 2009. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram erklärte die Schauspielerin: "Mein Herz ist gebrochen. Du bist immer noch meine Heldin."

Isla, die durch die Rolle der liebenswerten Einkaufsüchtigen Rebecca Bloomwood viele Fans gewann, schilderte, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit Sophie schätzte. "Ich war so glücklich, in ihre Schuhe zu schlüpfen und ihre witzigen und brillanten Worte zu sprechen. Und obwohl wir uns nicht noch einmal sehen können, werden dein Licht und deine Magie in deinen Lesern weiterleben", schrieb sie. Zudem erzählte die Schauspielerin, dass auch ihre Kinder mit den Büchern der Autorin aufgewachsen seien und diese bis heute lieben würden. Sophie Kinsellas Familie hatte zuvor auf Instagram mitgeteilt, dass die Schriftstellerin "friedlich" gestorben sei, umgeben von Musik, Familie und den Dingen, die sie liebte.

Sophie Kinsella, die mit bürgerlichem Namen Madeleine Sophie Wickham hieß, wurde durch ihre humorvolle und warmherzige Buchreihe um die charmante Rebecca Bloomwood weltweit bekannt. Mit ihrem Talent für komische und dennoch berührende Geschichten erreichte sie ein Millionenpublikum. Die Autorin hinterließ nicht nur eine Reihe von Bestsellern, sondern auch ein bleibendes Vermächtnis in der Literaturwelt. Ihr letzter Roman "What Does It Feel Like?" setzte sich auf einfühlsame Weise mit ihrer eigenen Krebserkrankung auseinander und wurde von vielen als bewegender Abschluss ihres beeindruckenden Schaffens beschrieben.

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Imago Isla Fisher, Sophie Kinsella und Hugh Dancy am Set von "Shopaholic – die Schnäppchenjägerin", 2009

