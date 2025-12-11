Priyanka Chopra verzaubert Mumbai in traumhaftem Blumenkleid

Priyanka Chopra (43) strahlte kürzlich in einem atemberaubenden trägerlosen Blumenkleid auf dem roten Teppich in Mumbai – und stahl allen damit die Show. Das blau-weiße Kleid mit Korsett-Bodice betonte Priyankas Taille und wurde stilvoll mit einem passenden Schal und funkelnden Diamantschmuckstücken kombiniert. Anlass ihres Auftritts war die Rückkehr der Schauspielerin zur beliebten Fernsehproduktion "The Great Indian Kapil Show". Staffel vier der Show, deren Premiere auf Netflix für den 20. Dezember geplant ist, wurde vor Kurzem offiziell bestätigt.

Auch privat erlebt Priyanka gerade eine aufregende Zeit. Vor wenigen Tagen feierte sie mit Nick Jonas (33) das siebenjährige Jubiläum ihrer Ehe. Nick, mit dem sie die gemeinsame Tochter Malti (3) hat, widmete ihr eine herzerwärmende Botschaft auf Instagram: "7 Jahre mit meinem Traum-Mädchen verheiratet", schrieb der Musiker zu einem Foto von Priyanka im roten Bikini vor atemberaubender Kulisse. Die Schauspielerin teilte den Post ebenfalls und kommentierte: "Du bist der Stoff, aus dem Träume sind.…"

Priyanka und Nick, deren Ehe 2018 mit einer prunkvollen mehrtägigen Hochzeit begann, zählen zu den meistbewunderten Paaren der Entertainmentwelt. Trotz ihrer vollen Terminkalender betonen beide immer wieder, wie wichtig ihnen gemeinsame Meilensteine und gegenseitige Unterstützung sind. Ihre seltenen, aber gezielten Liebesbotschaften im Netz kommen ohne große Inszenierung aus – und treffen damit regelmäßig ins Herz ihrer Fans.

Imago Priyanka Chopra Jonas winkt den Medien in einem cremefarbenen, blütenbedruckten Outfit, 2025

Imago Priyanka Chopra Jonas posiert in einem cremefarbenen Blumenkleid in Mumbai, 10. Dezember 2025

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas bei der Hand- und Fußabdruck-Zeremonie der Jonas Brothers im TCL Chinese Theatre in Hollywood