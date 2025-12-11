North West kontert die Hater ihres Dermal-Piercings

North West (12) sorgt erneut für Schlagzeilen! Die 12-jährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) veröffentlichte am 9. Dezember ein TikTok-Video, in dem sie Kritik an ihrem Finger-Piercing kommentierte. Im Clip synchronisiert sie eine Tonspur mit den Worten: "Warum weinst du? Wie alt bist du? Reiß dich einfach zusammen." Zu dem Video schrieb sie: "Das ist für alle, die wegen eines Finger-Piercings sauer sind." Das Piercing, ein Dermal-Piercing, hatte North erstmals im September bei einem Ausflug nach Rom zusammen mit ihrer Mutter präsentiert. Bereits damals hatten einige User online ihre Kritik geäußert.

Das sogenannte Dermal-Piercing, auch als Mikrodarmalpiercing bekannt, wird direkt unter die Haut angebracht, ohne sichtbare Ein- oder Austrittsstelle. Nachdem das Schmuckstück in Italien das erste Mal öffentlich zu sehen war, entflammte eine Debatte über Kims Entscheidung als Mutter, dies bei ihrer ältesten Tochter zuzulassen. Im November gab es dann via TikTok eine gelassene Antwort auf die Kritik: "Es ist okay", schrieb der gemeinsame Account von North und Kim zu einem entsprechenden Video. Zahlreiche Fans sprangen daraufhin in die Kommentarspalten, um North zu verteidigen, und betonten, dass es ihre persönliche Entscheidung gewesen sei, ein solches Piercing zu tragen.

North ist bekannt für ihren individuellen Stil und ihre Experimentierfreude. Mit ihrer Vorliebe für auffälligen Schmuck und extravagante Looks scheint sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Doch zum Thema Piercings gab es auch Stimmen der Vorsicht. Experten hatten darauf hingewiesen, dass Dermal-Piercings medizinische Risiken bergen können, besonders für junge Menschen. Laut Kim beeindruckt ihre Tochter jedoch immer wieder mit ihrer Reife und ihrem Selbstbewusstsein, gerade in Bezug auf öffentliche Kritik. In einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" beschrieb Kim sie als stark und unbeirrt, auch wenn Meinungen über ihren Look kontrovers sein könnten.

kimandnorth North West im Oktober 2025

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024