Sängerin Camryn Magness (26) verstirbt bei E-Scooter-Unfall

Camryn Magness (†26) war eine junge aufstrebende Musikerin, die das Privileg hatte, schon in den Anfängen ihrer Karriere mit großen Stars zusammenzuarbeiten. Doch nun nimmt das Leben der US-Amerikanerin ein jähes Ende. Wie jetzt bekannt wird, ist sie vergangene Woche plötzlich bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wie People berichtet, verstarb Camryn in Florida aufgrund eines Unfalls mit einem E-Scooter. Sie soll nach dem Vorfall ihren Verletzungen erlegen sein. Genaue Details zum Unfall sind nicht weiter bekannt. Am vergangenen Dienstag wurde ein Nachruf veröffentlicht, der die Sängerin als lebhafte und humorvolle junge Frau sowie als begabte Künstlerin beschreibt.

Parallel veröffentlichte die Familie bereits ein Statement auf Camryns Facebook-Seite. "Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern, einer strahlenden Kraft, deren Stimme, Charme und fröhlicher Geist so viele Menschen berührt haben", heißt es in der Mitteilung. Camryn sei ein Mensch gewesen, der dem Leben mit "furchtloser Energie und grenzenloser Freundlichkeit" begegnete: "In der Stille zwischen den Wellen wird ihre Erinnerung auftauchen – hell, kühn, unvergessen. Ruhe im endlosen Blau, unser süßes Mädchen. Du wirst tief geliebt und für immer in Ehren gehalten."

Camryn begann ihre Karriere auf der großen Bühne bereits im zarten Alter von zehn Jahren. Sie spielte unter anderem als Vorband für große Pop-Acts wie One Direction oder Cody Simpson (28) auf. Nur wenige Jahre danach wurden große Medien, wie die Teen Vogue, auf sie aufmerksam, denen sie ein Interview geben und so eine Plattform bekommen konnte. In dem Gespräch erinnerte sie sich an das Gefühl, auf der großen Bühne zu stehen: "Als ich auf Tour ging, war ich eine unbekannte Künstlerin. [...] Es ist ein tolles Gefühl, wenn man unterwegs ist und jemand auf einen zukommt und sagt: 'Hey, das hast du toll gemacht!' Als das zum ersten Mal passierte, war das für mich wirklich aufregend."

Camryn Magness, Musikerin

Camryn Magness bei der Premiere von "Legends of Oz: Dorothy's Return" im Regency Village Theatre, Los Angeles, 03.05.2014

Camryn bei der Launch-Party des MetroPCS Huawei M835 im tokidoki-Flagship-Store in Los Angeles, November 2011

