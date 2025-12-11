Chaotische Vergangenheit hilft Lindsay Lohan bei Erziehung

Lindsay Lohan (39) zeigte sich vor Kurzem bei einem Panel in Miami von ihrer reflektierten Seite und sprach offen über ihre Entwicklung zur Mutter. Die Schauspielerin, bekannt aus "Mean Girls", erzählte, dass ihr turbulentes Leben im Rampenlicht ihr heute hilft, Sohn Luai anders zu erziehen. "Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich jetzt mit meinem Sohn teilen, damit er einen anderen Weg kennenlernen kann", erklärte sie gegenüber Page Six. Besonders schätzt sie die intensiven Momente der Mutter-Kind-Beziehung: "Wenn du in die Augen deines Kindes schaust und es zu dir zurückblickt, ist das ein kraftvoller Augenblick."

Zu ihrem neuen Lebensstil gehören feste Strukturen sowie tägliche Rituale. Neben Pilates steht für Lindsay ein Dankbarkeitstagebuch auf ihrem Programm, das ihr dabei hilft, die Balance zu bewahren. Diese Routinen setzt sie auch dann fort, wenn sie – wie aktuell – an ihrer Karriere arbeitet. Nach einer längeren Pause ist die Schauspielerin wieder auf der Leinwand zu sehen, unter anderem in der Fortsetzung "Freakier Friday". Die Rückkehr in die Filmwelt ist für sie ein Prozess, der mit viel Disziplin einhergeht. Lindsay betonte, wie wichtig es ist, sich eine stabile Basis zu schaffen, egal, ob sie arbeitet oder nicht: "Diese Struktur muss bleiben, weil sie das Richtige für mich ist."

Die Schauspielerin legt nicht nur Wert darauf, eine verantwortungsvolle Mutter zu sein, sondern auch ein positives Vorbild für ihre Fans. Dies gelingt ihr unter anderem, indem sie sich vom "Außenlärm" distanziert und nach innen schaut. "Wenn du weißt, wer du bist, verschwinden all die anderen Dinge um dich herum", sagte sie und ermutigte dazu, an sich selbst zu arbeiten, um einen größeren Sinn im Leben zu finden. Lindsay, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen teilen möchte, sieht in all dem eine erfüllende Aufgabe: "Es steckt ein größeres Ziel hinter allem."

Imago Lindsay Lohan in der Cadillac Suite bei den US Open in Flushing Meadows, New York, am 7. September 2025

Getty Images Julia Butters, Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis und Sophia Hammons, Cast von "Freakier Friday"

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai im Juli 2025