Nach Online-Flirt: Lehrer lädt Khloé Kardashian zum Date ein

Reality-Star Khloé Kardashian (41) hat offenbar einen bleibenden Eindruck in Santa Cruz, Kalifornien, hinterlassen. Nachdem die Unternehmerin in einem Kommentar unter einem TikTok-Video des Lehrers Jacob Myers flirtend fragte "Wie war dein Tag?", nimmt die Geschichte nun eine neue Wendung. Jacob, der in dem Video auf humorvolle Weise sein Dating-Profil präsentierte, lädt Khloé daraufhin zu seiner anstehenden Weihnachtsfeier mit dem Kollegium ein. Er scherzte auf TikTok, dass er "seinen Schuss wagen" müsse, denn diese Gelegenheit könne er sich einfach nicht entgehen lassen.

Jacob, dessen Video dank des charmanten Kommentars von Khloé viral gegangen ist, erklärt, dass die Reaktionen in seinem Umfeld nicht abreißen. Seine Schüler sprechen ihn darauf an, seine Freunde überhäufen ihn in Gruppenchats mit Nachrichten, und die ganze Stadt scheint über die amüsante Interaktion zu reden. Der Lehrer hat sogar eine alternative Idee, falls Khloé verhindert sein sollte: Da er ohnehin am Jahresende in Los Angeles zu Besuch ist, könnte er sich auch als Begleitung für die Weihnachtsfeier von Khloés Mutter, Kris Jenner (70), anbieten. Humorvoll fügte er hinzu, dass er gespannt sei, wie der Rest von Khloés Tag verlaufen sei.

Diese humorvolle wie charmante Interaktion erinnert an Jacobs ursprüngliche Idee hinter dem Video, in dem er sich als sportlich, kochbegeistert und mit einem abgeschlossenen Masterstudium präsentierte. Dazu verriet er, dass er nach einer Frau suche, die ihn nach seinem Schultag frage – ein Detail, das Khloé offensichtlich den Anstoß für ihren Kommentar gab. Ob der weitere vielversprechende Dialog zwischen dem Lehrer und der berühmten Unternehmerin zustande kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Jacob hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sorgt inzwischen für Schlagzeilen weit über die Grenzen von Santa Cruz hinaus.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Getty Images Bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf: Khloé Kardashian mit ihrem Award