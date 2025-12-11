Alte Liebe: Warum Scarlett Johanssons Sohn Cosmo heißt

Scarlett Johansson (41) hat im Gespräch mit Jenna Bush Hager in der Show "Today with Jenna & Friends" offenbart, warum ihr Sohn Cosmo diesen besonderen Namen trägt. Die Schauspielerin erklärte, dass die Inspiration für den Namen aus ihrer Kindheit stammt, genauer gesagt von einem Schwarm in der dritten Klasse. "Mein dritter-Klasse-Schwarm hieß Cosmo, und für meine Mutter hatte das eine besondere Bedeutung", erzählte Scarlett. Nicht alle in der Familie waren jedoch anfangs begeistert, insbesondere ihre Schwiegermutter. Diese hätte sich den Namen "Cosimo" gewünscht, ein Vorschlag, den Scarlett mit einem Augenzwinkern ablehnte: "Wir setzen da jetzt kein 'i' ein – so ist es jetzt."

Scarlett, die ihren Sohn mit ihrem Ehemann Colin Jost (43) teilt, berichtete weiter über die Reaktionen ihres Umfelds und gestand, dass sie den Namen zunächst nicht mitteilen wollte, um komische Blicke oder Kommentare zu vermeiden. "Ich wollte keine dieser Reaktionen sehen, wo Leute sagen: 'Oh, das ist... interessant'", erklärte sie lachend. Während Scarletts Mutter die Namenswahl sofort guthieß, war die Reaktion der Schwiegermutter weniger enthusiastisch, was die Schauspielerin mit viel Humor nimmt. Neben Cosmo hat Scarlett auch noch die elfjährige Tochter Rose Dorothy aus ihrer vorigen Ehe – beide Kinder stehen laut Scarletts Aussage im Mittelpunkt des durchstrukturierten Familienalltags.

Privates Glück und eine starke Familienstruktur sind Scarlett und Colin besonders wichtig, wie sie später im Interview betonte. Obwohl beide vielbeschäftigt sind, versuchen sie, Handlungsspielräume zu schaffen, die ein Gleichgewicht zwischen Karriere und Elternschaft ermöglichen. Dank Unterstützung von zwei Babysittern gelingt es dem Paar, auch anspruchsvolle Tage zu meistern. Scarlett merkt jedoch an, dass sie die alltäglichen Routinen ihrer Kinder priorisiere, da besonders kleine Kinder von festen Abläufen profitierten. Dass Scarlett trotz Hollywood-Alltag solche Einblicke in ihr Leben gibt, zeigt ihre Bodenständigkeit – und den Stolz auf ihre Familie.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der Weltpremiere von "Fly Me to the Moon"

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Jahr 2019