Was Gigi Hadid und Bradley Cooper über Selbstvertrauen sagen

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) gewährten vor wenigen Tagen einen seltenen Einblick in ihre Beziehung und ließen dabei auch ihre Fans an ihrem Geheimnis für mehr Selbstvertrauen teilhaben. Während eines Auftritts in einem TikTok-Video des Formats Confident Heist verriet Gigi: "Freude finden". Ihr Partner Bradley fügte schlicht hinzu: "Am Leben zu sein". Das Paar, das seit rund zwei Jahren liiert ist, konzentriert sich dabei offenbar auf die kleinen Dinge im Leben. Gigi ermutigte diejenigen, die mit Unsicherheiten kämpfen, mit dem Rat: "Nimm es Tag für Tag."

Obwohl Gigi und Bradley ihre Beziehung meist sehr privat halten, tauchten in den letzten Monaten immer wieder Momente auf, die Einblick in ihr gemeinsames Leben geben. Im Oktober wurden sie Händchen haltend in Manhattans Chinatown gesichtet, wo sie ihren Partnerlook mit herbstlichen Outfits abrundeten. Gigi ist Mutter der fünfjährigen Khai, die aus einer früheren Beziehung mit Zayn Malik (32) stammt. Bradley hingegen, bekannt aus Filmen wie "A Star Is Born", teilt eine enge Verbindung zu seiner Tochter Lea, die mit Irina Shayk (39) sieben Jahre alt wurde. Auch über Leas Einfluss sprach Bradley stolz und erklärte, dass sie sogar eigene Meinungen zu seiner Arbeit äußert.

Privat halten sich Gigi und Bradley zurück, doch zeigen sie sich ihren Fans gegenüber immer wieder liebevoll und unterstützend. So gratulierte Gigi ihrem Freund kürzlich über Instagram zur Premiere seines Films "Is This Thing On?" und lobte sowohl ihn als auch sein Filmteam. Bradley wiederum schwärmte in einem Interview davon, wie Lea ihn bei seinen Projekten inspiriert. Die gemeinsame Zeit mit ihren Familien und ihre aufrichtige Unterstützung füreinander festigen offensichtlich das Band zwischen Gigi und Bradley, während sie ihr Leben im Rampenlicht mit bewundernswerter Diskretion meistern.

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

ActionPress Lea de Seine Shayk Cooper und Bradley Cooper beim Super Bowl 2025