Bonnie Blues Sprecher bricht Schweigen nach Festnahme

Bonnie Blue, die umstrittene Pornodarstellerin, befindet sich nach ihrer Verhaftung auf Bali weiterhin in Gewahrsam. Dies bestätigte ihr Sprecher jetzt exklusiv gegenüber dem Magazin Us Weekly. Sie wurde nach einer Razzia auf der Insel festgenommen – gemeinsam mit mehreren Männern im Alter zwischen 17 und 40 Jahren. Der Sprecher erklärte, dass Blue mit mehreren Anklagen rechne und am Freitag vor Gericht erscheinen müsse. Zudem seien ihre Telefone und Pässe weiterhin beschlagnahmt, und sie werde täglich verhört. Wann sich ihre Situation ändern könnte, sei bislang unklar.

Bonnie war im Rahmen eines Polizeieinsatzes zusammen mit 17 Männern in einer Villa festgenommen worden. Der Polizeichef von Badung, Arif Batubara, erklärte gegenüber der indonesischen Zeitung Bali Express, dass die Razzia aufgrund von Hinweisen auf die mutmaßliche Produktion eines pornografischen Videos durchgeführt worden sei. Mehrere der festgenommenen Männer wurden laut Us Weekly inzwischen wieder freigelassen. Eine kleinere Gruppe – darunter ein Australier und zwei Briten – bleibt jedoch gemeinsam mit Blue in Gewahrsam. Für die Pornodarstellerin ist die Lage besonders brisant, da Sexarbeit in Indonesien strikt verboten ist und harte Strafen nach sich ziehen kann.

Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, reiste für "Schoolies" nach Bali – ein Event, bei dem frischgebackene australische Highschool-Absolventen das Ende ihres Schuljahres feiern. Zuvor war ihr australisches Visum entzogen worden, nachdem sie angekündigt hatte, mit "gerade volljährigen" 18-Jährigen Inhalte zu produzieren. Ihre Kollegin Annie Knight reagierte gegenüber Us Weekly zudem deutlich: "Ehrlich gesagt, Bonnies Festnahme hat mich nicht wirklich schockiert", sagte die Content-Erstellerin. "Bonnie ging nach Bali, ein Land, in dem Sexarbeit illegal ist, und obwohl sie das wusste, hat sie sich trotzdem dafür entschieden und das Gesetz gebrochen." Wie es für Bonnie und die übrigen Männer nun weitergeht, bleibt offen.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Pornodarstellerin

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024