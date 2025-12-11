Zweiter Todestag: June Shannon erinnert an Tochter Anna

Zwei Jahre nach dem Tod ihrer Tochter Anna Cardwell (†29) meldet sich June Shannon (46) mit bewegenden Worten zurück – und macht klar, wie sehr der Verlust sie noch immer trifft. In einem an Annas zweitem Todestag auf Instagram geteilten Clip spricht die Reality-Bekanntheit offen über ihre Trauer um "Chickadee", die 2023 im Alter von 29 Jahren nach einem zehnmonatigen Krebsleiden starb. "Nur weil ich hier nicht weinend sitze, heißt das nicht, dass ich keine schlechten Tage habe. Manchmal bin ich ein emotionales Wrack", stellt June in dem Video klar. Es sei "eine Achterbahn der Gefühle", betont sie und richtet sich gegen Kritik aus den sozialen Medien. Gleichzeitig ruft sie ihre Community dazu auf, Annas Seiten mit Erinnerungen und Geschichten zu füllen.

June schildert im Video, dass der Alltag nach dem Tod eines Kindes nie wieder derselbe sei. Die Trauer komme in Wellen, mal erträglicher, mal überwältigend. "Anna liebte das verdammte Rampenlicht. Anna liebte es, im Fernsehen zu sein", erinnert sie sich und teilt eine persönliche Anekdote vom Ende der gemeinsamen Zeit während der Pflegephase. Anna habe sich über ihre langen Fingernägel und "krustigen Füße" lustig gemacht, weil sie vor lauter Sorge nicht mehr zum Pediküre-Termin kam. Zudem spricht die Vierfach-Mama über Annas Töchter Kaitlyn und Kylee. Für die Mädchen sei es hart, weiter zur Schule zu gehen und jeden Tag zu spüren: "Ich habe meine Mama heute nicht hier", sagt June.

Den Schmerz vergleicht June mit ihren früheren Suchtproblemen, doch: "Ein Kind zu verlieren, ist das Schwerste, das ich je durchmachen musste", stellt sie klar. "Anna sollte hier sein", betont Shannon in ihrem Clip. Die bewegenden Worte zeugen von der tiefen Liebe der Mutter zu ihrer Tochter, deren Tod die ganze Familie nachhaltig erschütterte. Anna, die durch ihren fröhlichen Charakter und ihre offenen Auftritte in der Reality-Show "Hier kommt Honey Boo Boo" viele Fans gewonnen hatte, bleibt nicht nur ihren Angehörigen, sondern auch den Zuschauern unvergessen.

Getty Images June Shannon aka Mama June

MEGA; Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell im März 2023