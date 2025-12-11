Loris Karius & Diletta Leotta verkünden zweiten Nachwuchs

Die Vorweihnachtszeit bringt für Loris Karius (32) und Diletta Leotta (34) eine ganz besondere Freude mit sich, denn das Paar erwartet erneut Nachwuchs! Auf Instagram teilten die beiden nun ein rührendes Babybauchfoto, das die Vorfreude der beiden förmlich spürbar macht. "Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen", schrieb die italienische Sportmoderatorin. Auf dem Bild, das das Paar veröffentlichte, sitzen sie mit ihrer Tochter Aria auf der Couch, während sowohl Vater als auch Tochter liebevoll eine Hand auf den Bauch der 34-Jährigen legen. Selbst der Zwergspitz der Familie durfte für den Schnappschuss mit aufs Bild.

Die gemeinsame Tochter Aria, die im August 2023 geboren wurde, wird also bald große Schwester. In ihrer Story zeigte die Moderatorin zudem ein weiteres Foto, auf dem die 2-Jährige sanft den Babybauch ihrer Mutter berührt, untermalt von einem weißen Herz. Loris und Diletta sind seit Oktober 2022 ein Paar und haben sich im Sommer 2024 auf der sizilianischen Insel Vulcano das Jawort gegeben. Bei der Zeremonie waren rund 150 Gäste, darunter prominente Namen wie Michelle Hunziker (48) und Chiara Ferragni (38), anwesend. Nun, knapp zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes, werden die beiden erneut Eltern.

Privat zeigen Loris und Diletta ihre Verbundenheit gern mit kleinen Einblicken in den Familienalltag, ohne zu viel preiszugeben. Die Moderatorin teilt besondere Momente gern mal auf Instagram, wo Aria ab und zu an der Seite ihrer Eltern zu sehen ist. Der Hund der Familie ist dabei fast schon ein Fixpunkt auf den Bildern und gehört sichtlich zum Zuhause der drei. Vor seiner Ehe mit Diletta war Loris mit Sophia Thomalla (36) liiert. Heute richten der Torhüter und die Moderatorin ihren Blick auf das, was sie verbindet: gemeinsame Rituale, Reisen nach Italien und liebevolle Gesten, die – wie das aktuelle Foto – ohne viele Erklärungen auskommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius und seine Ehefrau Diletta Leotta mit Tochter Aria, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius bei ihrer Hochzeit im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta mit ihrer Tochter Aria